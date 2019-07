Supermann rasiert sich nass: "Don Quichotte" in Bregenz

Don Quichotte hat doch was erreicht

All das wird in der Bregenzer Inszenierung ergreifend deutlich: Das Leben muss sich zwischen ersehnten Heldentaten und aufreibendem Büroalltag einrichten. Mit herrlich feiner Ironie bringt das Mariam Clément auf die Bühne und fragt: Kann das wirklich sein, dass ausgerechnet dieser fahrende Ritter aus dem 16. Jahrhundert moderner und anständiger ist als die Vorbilder von heute? Dulcinée, die hier als Abteilungsleiterin im Chefbüro residiert und sich ihre dämlichen Verehrer so gut es geht vom Leib hält, wird da am Ende weich, hängt ihre Führungskräfte-Fassade an den Nagel und türmt in eine andere, hoffentlich bessere Welt. Don Quichotte hat also doch was erreicht.

Die Noten wirken wie hingehaucht

Dirigent Daniel Cohen hatte genau das richtige Fingerspitzengefühl, um Massenets Partitur berührend zu gestalten. Fingerspitzengefühl ist hier tatsächlich der passende Ausdruck, denn diese Noten vertragen weder die Faust, noch andere energische Gesten. Wie hingehaucht klingen sie, wehen vorbei, tänzeln und hüpfen. Massenet musste damit leben, als Tonsetzer für Frauen abgestempelt zu werden, als musikalischer Parfümeur zu gelten. Umso erstaunlicher, dass die Wiener Symphoniker, die einen Tag zuvor auf der Seebühne noch Verdis "Rigoletto" gespielt hatten, derart überzeugend auf das deutlich feinsinnigere französische Fach umschalteten.