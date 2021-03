Superkräfte durch Lesen: Nationaler Pakt zur Förderung startet

Damit mehr Kinder in Deutschland lesen lernen könnten, müssten sich alle gesellschaftlichen Akteure beteiligen und zusammenarbeiten, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg Maas. "Wer nicht lesen kann, hat keinen Zugang zu Bildung, schafft keine Integration und keinen beruflichen Erfolg." In dem Maßnahmenpaket gehe es darum, vorhandene Initiativen von Bund, Bundesländern und Kommunen "in einem Masterplan zu verbinden", erklärte Maas. So gebe es in Deutschland 150.000 ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser, die wöchentlich in Kitas, Grundschulen und soziale Einrichtungen gingen, um dort Kindern vorzulesen. "Dieses Netzwerk wollen wir erweitern und stärken."

Zum Beispiel der Verein für Leselernhilfe Mentor. Dessen Bundesvorsitzende Margret Schaaf hob die Probleme hervor, die sozial benachteiligte Eltern mit der Bildungsvermittlung im Lockdown hätten. Es brauche schon deshalb einen nationalen Lesepakt, "damit jedes Kind, unabhängig von seiner kulturellen und sozialen Herkunft, einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Schulabschluss machen kann und eine Chance auf gesellschaftliche Teilhabe erlangt", so Schaaf.

Lesen als elementare Entwicklungsleistung

Auf dem Lesegipfel kamen auch Wissenschaftler zu Wort, die den Leselernprozess bei Kindern beleuchten. Anders als der Spracherwerb sei dieser kein natürlicher Lernvorgang, betonte der Berliner Neuropsychologe Arthur Jacobs, sondern eine große Entwicklungsleistung des Hirns, die für Kinder elementar sei. "Lesen fördert den Verstand, die Vernunft, die emotionale Intelligenz und auch die Fantasie."

Der Lesegipfel ist bereits die zweite Veranstaltung in dieser Woche, bei der die bundesweite Lesekompetenz im Vordergrund steht. Am Montag hatten Bildungsministerin Karliczek und die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), den zweiten Teil der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 2016-2026, kurz AlphaDekade, von Bund und Ländern eingeläutet. Sie soll die Lesefähigkeit und das Grundbildungsniveau von Erwachsenen in Deutschland verbessern. Denn auch da gibt es Nachholbedarf.