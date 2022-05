Superhelden-Zeichner George Pérez gestorben

George Pérez stieg mit seinen ausdrucksstarken Zeichnungen zu einem der beliebtesten Künstler der Ära des US-amerikanischen Heldencomics auf. Im Laufe seiner rund fünfzig Jahre langen Karriere erweckte er viele ikonische Figuren für Mavel und DC auf dem Papier zum Leben – dazu gehörten die Avengers, Wonder Woman und die Teen Titans. Am berühmtesten ist wohl seine Arbeit für die Comicbuchserie "Crisis on Infinite Earths" aus den Achzigerjahren.

Im Beisein der Familie verstorben

Seine langjährige Freundin Constance Eza gab nun am Samstag auf Twitter bekannt, dass George Pérez "friedlich zu Hause" im Beisein seiner Familie verstorben sei. DC Comics kündigte daraufhin zu seinem 68. Geburtstag eine doppelseitige Würdigung seines Schaffens an, die in allen aktuellen Heft-Serien des Verlags veröffentlicht werden sollte.

1954 in der Bronx geboren

George Pérez wurde 1954 als Sohn puerto-ricanischer Einwanderer in der Bronx geboren, und begann seine Comic-Karriere als Assistent des Künstlers Rich Buckler, dem Schöpfer der Figur Deathlok. Bei Marvel zeichnete Pérez in den Siebzigerjahren unter anderem viele der damals beliebten Kung-Fu-Comics.

Zeichner von Superhelden

Gemeinsam mit dem Autor Bill Mantlo erschuf Pérez den ersten lateinamerikanischen Superhelden White Tiger und begann mit der Zeichenserie "Avengers". In den Achzigerjahren wechselte Pérez dann zu DC Comics, wo er mitunter die Missionen der Justice League zeichnete. Eines seiner Hauptwerke waren, gemeinsam mit Autor Marv Wolfman die Nachwuchshelden des Verlages in der Serie "New Teen Titans". Außerdem führten Pérez und Wolfman Figuren wie Cyborg, Starfire und Deathstroke ein.