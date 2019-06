Warum die Flut von Superheldenfilmen noch lange nicht vorbei ist

In David Mitchells Roman "Cloud Atlas" heißen Filme in einer düsteren Zukunft nur noch "Disneys". Große Megakonzerne sind dort so lange gewachsen, bis sie die Alltagssprache völlig übernommen haben. So schlimm wird es vermutlich nicht kommen, doch der Trend ist beunruhigend. Comicfans mögen sich zwar über Marktkonsolidierung im Kinogeschäft freuen, aber für alle übrigen Kinogänger könnte die Übernahme zu einem langweiligeren, vorhersehbareren und schlichtweg zahmeren Kino führen. Eine Situation, die so ungefähr schon mal da war.

In den 1950ern gab es eine ähnliche Entwicklung

Nach dem Zweiten Weltkrieg regierte in Hollywood eine Handvoll großer Studios. Die Stars standen direkt unter Vertrag, produziert wurden Bibel-Blockbuster und jede Menge Western. Ein System, das Millionen abwarf, aber schwerfällig und kreativ ausgebrannt war. Erst das New Hollywood, also Filme wie "Easy Rider", "Bonnie and Clyde" oder "Taxi Driver" konnten das verkrustete Studiosystem aufsprengen.

Im ersten Schritt wird also das Studiosystem 2.0, die Blockbuster von Disney und Co., viel Geld in die Kassen aller Beteiligten spülen, bis sich dann vermutlich das wiederholen wird, was in den 60ern schon mal passiert ist. Eine neue Garde an Filmemachern rückt heran, produziert vielleicht ganze Filme und Serien nur noch mit Billig-Equipment für Youtube und eben nicht mehr fürs Kino. Dann könnte es frostig werden in der Planwirtschaftswelt. Denn wenn eins sicher ist: Nichts ist so unsicher wie ein detaillierter Zehn-Jahres-Plan.