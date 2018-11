Superhelden mit Selbstzweifeln: Comic-Legende Stan Lee gestorben

Keine Ahnung von "Gammastrahlen"

Die Idee zu "Spiderman" kam Lee angeblich beim Beobachten einer Fliege an der Wand. Wie auch immer: Er schlug seinem Redakteur eine Figur vor, die ähnlich gut klettern konnte und eine "Menge persönliche Probleme" haben sollte, was damals bei Superhelden völlig absurd erschien. Der Erfolg, an den Lee selbst zunächst nicht glaubte, gab ihm recht. Dabei leistete sich der Nestor der Comic-Literatur freimütige Geständnisse: So habe er keine Ahnung, was "Gammastrahlen" seien, obwohl die doch den "Fantastischen Vieren" ihre Superkräfte verleihen. Wissenschaftlicher Ehrgeiz war Lee völlig fremd, dagegen war er äußerst innovativ beim Script-Schreiben. Statt eine wortgetreue Handlung aufzusetzen, beließ er es bei einem groben Entwurf, ließ die Zeichner ihre Arbeit machen und füllte dann erst die "Sprechblasen" mit dem nötigen Text, was die Arbeit enorm beschleunigte. Lee soll mit seinem Stab bei Marvel insgesamt rund 350 Figuren erdacht und entwickelt haben.

Millionen-Einnahmen mit Comics

In den neunziger Jahren verließ er den Konzern, zog nach Kalifornien und versuchte sein Glück mit einer eigenen Firma, POW (Purveyors of Wonder), die mit chinesischen Produzenten zusammenarbeitete und zwiespältigen wirtschaftlichen Erfolg hatte. Es gab Scharmützel um Urheberrechte. So beschwerte sich Lee in Gesprächen mit der Presse immer wieder, an den immensen Merchandising-Einnahmen der von ihm mitgeprägten Marvel-Helden nicht beteiligt gewesen zu sein. Gleichwohl soll er zwischen fünfzig und siebzig Millionen Dollar verdient haben - ein bescheidener Betrag gemessen an den achtzehn Milliarden, die Marvel mit seinen Figuren verdient haben soll.

Im Greisenalter jede Menge Probleme

Noch Anfang August hatte der greise Lee in der amerikanischen Presse erklärt, dass er von allen, denen er vertraut habe, betrogen worden sei. Es ging um jede Menge finanzielle Unregelmäßigkeiten wie gefälschte Schecks, echte oder vermeintliche Charity-Organisationen und sogar um sexuelle Übergriffe im Pflegeheim. Öffentliche Gerüchte über ein Zerwürfnis mit seiner ausgabefreudigen Tochter wies Lee persönlich zurück und bilanzierte im Gespräch mit dem "Daily Beast": "Was mich betrifft, so habe ich ein wunderbares Leben. Ich bin verdammt glücklich."

"Er war unersetzlich"

Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte seine Tochter mit den Worten: "Er fühlte sich gegenüber seinen Fans dazu verpflichtet, weiter schöpferisch tätig zu sein. Er liebte sein Leben und seinen Beruf. Seine Familie liebte ihn und seine Fans liebten ihn. Er war unersetzlich." Nach Angaben des Familienanwalts und -vertrauten Kirk Schneck im Sender CNN, wurde Stan Lee am Montag von seinem Haus in Los Angeles in das örtliche Cedars Sinai Medical Center gebracht, wo er wenig später verstarb. Über die genaue Todesursache wurde nichts bekannt.