Rihanna kehrt für "Super Bowl"-Halbzeit-Show auf Bühne zurück

Das NFL-Finale zählt zu den größten TV-Ereignissen des Jahres in den USA. Ein Auftritt bei dem Star- und Werbespektakel gilt als Highlight einer musikalischen Karriere. Im vergangenen Februar sahen in den USA 120 Millionen Menschen die Show der Musikstars Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar in Los Angeles. Sie stand damit zum ersten Mal ganz im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap. 2021 sorgte der kanadische R&B-Star The Weeknd in der Halbzeit für Unterhaltung, im Jahr davor waren es Jennifer Lopez und Shakira.

Rihanna schlug Angebot für NFL-Halftime-Show 2019 aus

Im Jahr 2019 hatte Rihanna das Angebot ausgeschlagen, in der begehrten Show aufzutreten. Der Zeitschrift "Vogue" bestätigte sie, dass sie aus Solidarität mit dem ehemaligen Football-Spieler Colin Kaepernick abgelehnt habe.

Kaepernick, damals Quarterback der San Francisco 49ers, war in der Spielzeit 2016/17 vor NFL-Spielen bei der Nationalhymne aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Knie gegangen. Mit seinem Protest löste Kaepernick eine Bewegung aus, zahlreiche Spieler übernahmen die Geste. Das sorgte für große Aufregung. Der damalige US-Präsident Donald Trump attackierte die meist afroamerikanischen Football-Stars scharf.

