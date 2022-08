Super-Bilanz: Faust-Festspiele sind im Klumpertal angekommen

Die Faust-Festspiele Pottenstein ziehen eine äußerst positive Bilanz ihrer ersten Freilichttheater-Saison am neuen Spielort im Klumpertal nahe Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Laut Intendant Daniel Leistner besuchten 5.200 Zuschauer die insgesamt 34 Aufführungen der zweimonatigen Spielzeit. "Unsere Erwartungen wurden übertroffen", sagte Leistner dem BR. Die Spielzeit endete am 20. August mit einer Aufführung des Erfolgsstücks "Der Pottensteiner Teufelspakt". Auf dem Programm standen außerdem die Komödie "Frühere Verhältnisse" und - wie jedes Jahr - Goethes "Faust I".

Naturbühne mit "gewaltiger Wald- und Felsenkulisse"

In den vergangenen beiden Jahren konnten die Faust-Festspiele wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. In dieser Zeit wechselte das Ensemble zudem seinen Spielort – von Pegnitz ins südlicher gelegene Klumpertal. Das Publikum habe den Ortswechsel sehr gut angenommen, so Intendant Leistner. Selbst alteingesessene Pottensteiner seien verblüfft gewesen über die Naturbühne, die an der Schüttersmühle entstanden sei. Auf drei Ebenen wurde dort vor einer, laut Leistner "gewaltigen Wald- und Felsenkulisse" gespielt.

Fünf Stücke im Programm 2023

Im kommenden Jahr werden die Macher der Faust-Festspiele Pottenstein das Programm erweitern. Die Planungen dazu laufen bereits. Außer dem dauerhaft gesetzten "Faust I" wird der "Pottensteiner Teufelspakt" erneut aufgeführt. Dazu kommen zwei neue Werke: "Familiengeschichten" von Ludwig Thoma und die Verwechslungskomödie "Der Rehbock" von Anton von Kotzebue. Auch ein Kinderstück ist geplant.

Klassiker in Spielfilmlänge

Die Faust-Festspiele Pottenstein wollen gute Unterhaltung bieten und altbekannte Klassiker wie den "Faust I", auf Spielfilmlänge gekürzt, spannend präsentieren. "Keine Angst vor Klassikern", lautet das Motto des Intendanten Daniel Leistner. Geschäftsführer Uwe Vogel betont die Volksnähe der Stücke. Leistner und Vogel sind auch als Darsteller auf der Bühne zu sehen. Die Faust-Festspiele haben im Klumpertal nach Kronach und Pegnitz ihren dritten Spielort in Oberfranken gefunden.