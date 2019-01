So politisch ist das Sundance Film Festival 2019

Auch wenn die Abgeordnete Alexandria Orcasio-Cortez nicht beim Sundance Film Festival erscheinen konnte, war Washington, zumindest auf der Leinwand, nie weit entfernt, zum Beispiel im Film "The Report". Darin spielt der Schauspieler Adam Driver einen früheren Mitarbeiter von US-Senatorin Diane Feinstein namens Daniel Jones. Jones hatte die Verhörmethoden der CIA und die Folter von Gefangenen nach den Anschlägen vom 11. September aufgedeckt. Adam Driver beschreibt ihn so: "Das sind Typen, von denen du dir wünschst, dass sie in irgendeinem Untergeschoss der Regierung sitzen, mit einem starken moralischen Kompass. Das hat mich beeindruckt, denn es ist leicht, das Vertrauen in Institutionen zu verlieren."

Film "The Report" stellt Vergehen der CIA dar

"The Report" rollt die Verbrechen noch einmal auf, die für Vorgesetzte der CIA keine Konsequenzen hatten. Die schwer belastete Gina Haspel ist sogar CIA-Chefin geworden. Viele Amerikaner seien sich gar nicht bewusst, dass es falsch ist, so zu verhören, vermutet Regiesseur Scott Z. Burns nach der Premiere: "Ich habe eigentlich nur eine Frage: Wie viele Leute hier im Saal glauben, dass diese Verhörmethoden funktionieren? Die Hälfte unseres Landes glaubt immer noch daran." Burns erzählt den Fall filmisch sehr konventionell, aber das Thema ist packend und ist noch lange nicht aufgearbeitet - kein Einzelfall in der US-Geschichte.

Doku über Lynchmorde soll Dialog entfachen

Im Dokumentarfilm "Always in Season" geht es zunächst um den Tod des 17-jährigen Lennon Lacy - einen afro-amerikanischen Jungen, der in North Carolina erhängt an einer Schaukel aufgefunden wird. Lokale Behörden gehen von Selbstmord aus. Seine Mutter Claudia sagt, er sei gelyncht worden.

Zehn Jahre hat Filmemacherin Jaqueline Olive an der Dokumentation gearbeitet. Sie verknüpft den Fall von Lennon mit der Geschichte der Lynchmorde in den USA und einer Gruppe von Laien, die jedes Jahr den vierfachen Mord von Monroe im US-Bundesstaat Georgia nachstellen, um daran zu erinnern. "Wir planen, mit dem Film einen Dialog zu starten, sodass die Leute verstehen, wie sie über Sachen sprechen können, die herausfordernd sind. Über Schmerz, Angst, Schuld, Scham. Wir müssen das verarbeiten, wir müssen es anerkennen", erklärt Jaqueline Olive.

Rassismus bleibt aktuell

Es ist ein wiederkehrendes Thema bei Sundance. Drehbuchautorin Suzan-Lori Parks sagt, für Gespräche über die weitreichenden Folgen der Rassentrennung fehle in den USA immer noch das Handwerkszeug: "Vor ein paar Jahren haben einige geglaubt, wir hätten den Rassismus überwunden. Und wir sagten: Nein, haben wir nicht. Wir wussten nicht mal, wie wir darüber reden sollen."

Parks hat den Roman "Native Son" von Richard Wright in die Gegenwart übertragen. Ein junger Afroamerikaner wird Fahrer bei einer weißen Familie in Chicago. Es kommt zur Katastrophe, als er die Tochter der Familie aus Versehen tötet. "Native Son" lässt einen nicht so schnell wieder los. Der Spielfilm läuft im Wettbewerb. Ende der Woche werden beim Sundance Festival die Preise verliehen.

