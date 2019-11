Suhrkamp-Verlag verteidigt Peter Handke in "Richtigstellung"

Die Kritik an der Vergabe des Nobelpreises an Handke reißt seit der Bekanntgabe am 10. Oktober nicht ab: Beispielsweise zeigte sich der Träger des Deutschen Buchpreises Saša Stanišić in seiner Dankesrede "erschüttert" darüber, "dass so was prämiert wird". Am Dienstag demonstrierten mehrere Dutzend Frauen aus dem ostbosnischen Dorf Srebrenica vor der schwedischen Botschaft in Sarajevo gegen die Auszeichnung Handkes. Der Literaturnobelpreis wird am 10. Dezember übergeben, dem Todestag von Alfred Nobel.