"Sündikat" und "Die Nowak" erhalten Oberpfälzer Kulturpreis

Die Weidener Kulturinitiative "Sündikat", die Sängerin Rebekka Maier alias "Die Nowak" aus Sinzing und der Waldsassener Fotograf Robert Christ werden am Mittwochabend mit dem Kulturpreis des Bezirks Oberpfalz ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet in Weiden im ehemaligen Ring-Kino statt. In diesem aufgelassenen Lichtspielhaus veranstaltet der Kulturverein Sündikat sonst seine Konzerte.

Auszeichnung für Comic-Zeichnerin

Der Jugend-Kulturförderpreis des Bezirks geht in diesem Jahr an die Comiczeichnerin Alexa Valenzuela Chavez. Die Teenagerin aus Ebermannsdorf hat über Jahre in den sozialen Medien mit ihren Zeichnungen mehr als 100.000 Fans gesammelt. Anfang des Jahres veröffentlichte Chavez im Alter von 17 ihren ersten selbst gezeichneten Comicband, die Drachen-Saga "Are Dragons real?".

Audioguide zum jüdischen Leben in Amberg

Mit weiteren Förderpreisen werden das Regensburger Jugendmagazin "Sowohl als auch" und an das P-Seminar Geschichte des Amberger Erasmus-Gymnasiums ausgezeichnet. Die Gymnasiasten haben einen Audioguide zur jüdischen Geschichte ihrer Heimatstadt entwickelt.

Denkmalpreise nach Wenzenbach, Neumarkt und Amberg

Neben den Kulturpreisen werden im Ring-Kino auch die Oberpfälzer Denkmalpreise 2022 vergeben. Mit dieser Auszeichnung würdigt der Bezirk jedes Jahr vorbildliche Sanierungs- und Restaurierungsprojekte. Preisträger in diesem Jahr sind das Ehepaar Lerzer aus Neumarkt für die Instandsetzung einer Gründerzeit-Gartenvilla aus dem 19. Jahrhundert, Hans-Hermann Klünemann aus Wenzenbach für die Sanierung von Schloss Schönberg und die Stadt Amberg für das Sanierungsprojekt "Kurfürstliches Wagenhaus".