Südkoreanische Floristinnen zu Gast in München

Über elf Flugstunden und 500 Theoriestunden sind notwendig, um Blumen in Tischdeko, Kränze und in zwei Meter hohe Blumenkunstwerke zu verwandeln. Dieser Herausforderung stellen sich südkoreanische Floristinnen seit 2015 im Rahmen einer Zusatzausbildung. Das Ziel dabei ist, sich "Floral-Stylistin" nennen zu dürfen.

Eine international prestigeträchtige Auszeichnung, die der Fachverband Deutscher Floristen (FDF), der FDF-Landesverband Bayern und die koreanische Floral-Akademie Rokyoung vergeben. Das achtjährige Bestehen dieses Weiterbildungsangebots habe man dem exzellenten deutschen Ruf in der Floristik-Branche zu verdanken, betont Erni Salzinger-Nuener, Vorstand des FDF Bayern.

"Number One" im Blumenbusiness sein

Für die 14 Teilnehmerinnen ergeben sich durch die Auszeichnung "Floral-Stylistin" neue berufliche Möglichkeiten in ihrer Heimat. Die 61-jährige Professorin Leehyun Kim möchte die Weiterbildung in Deutschland nutzen, um ihre Erkenntnisse in ihren eigenen Lehrplan einfließen zu lassen. "Alle, die so ein Zertifikat besitzen, die sind tatsächlich Number One", betont Salzinger-Nuener.