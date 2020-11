Streifzug durch das neue Sudetendeutsche Museum in München

Beinahe hätte der alte Abwehrreflex eingesetzt. "Nichts Geringeres und nichts Größeres als das Erlebnis namens Heimat" steht in Leuchtschrift im großen Glasfenster des Foyers. Ein Zitat aus der Rede des tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel vor dem deutschen Bundestag. Ich bin erleichtert, dass das Motto von Havel kommt.

"Das Erlebnis namens Heimat"?

Heimat ist ein vergifteter Begriff. Bei den Großeltern hing ein in Holz geschnitzter Fast-Reim, ungefähr so: Vergiss Deine Heimat nicht, eine zweite find's du nie. Als Halbwüchsige bin ich augenrollend daran vorbei. Aber Sprache wirkt. Vor allem, wenn so eine Botschaft eine Leerstelle blieb, den Schlagworten keine Erzählungen folgten. Bei uns – so hieß die verlorene Heimat in der Umgangssprache. Es klaffte eine Lücke auf zwischen dort-gut und hier-schlecht, die man Mohn-Kleckselkuchen kauend zu überbrücken versuchte. Man habe, sagt Michael Henker, der Leiter des Planungsstabs, im Keller des Museums ungefähr 50 Mohnmühlen.

Ein Alltagsgegenstand wie viele andere auch, die wie Erinnerungsanker wirken: eine geklöppelte Spitzenhaube, ein gebastelter Raddampfer, vielsprachige Gebetsbücher, Landschaftsgemälde. "Wem sagt das heute noch was, wo ist das Sudetenland, was sind Sudetendeutsche, ist das überhaupt in Deutschland, in Europa, oder irgendwo?" sagt Michael Henker. Jetzt sei das 70 Jahre her, da könnten sie einen unparteiischen Blick auf die Sache werfen. "Wir haben viele tschechische Perspektiven auch drin, da hat's einen guten Dialog gegeben, der sich dann niederschlägt in der Dreisprachigkeit aller Texte, deutsch, tschechisch und auch englisch."

Reiche Kulturen im Sudentenland

Monolitisch ragt das Sudetendeutsche Museum am Münchner Isarhochufer auf. Zur waldigen Hangseite hin ist die geschlossene Natursteinfassade aufgebrochen; eine schmale Fensterfront zerklüftet den Baukörper von oben bis unten, wie ein Riss, als öffnete sich das Haus dem Blick und Fragen: Was war das für ein Kulturraum? Und wie kamen die Deutschen, die ihn so stark prägten, dorthin? Die Premysliden, die böhmischen Könige aus dem Haus Premysl, und die Klöster dort hätten Deutsche im 12. Jahrhundert in diese unwirtlichen Gebiete gerufen oder angelockt: mit verschiedenen Privilegien, erklärt Michael Henker.