10.04.2020

"Sucht Solidarität und Nähe": Videobotschaft vom Imam

Auch die Muslime in Bayern sind vom Versammlungsverbot betroffen: Das Freitagsgebet in den Moscheen fällt aus. Imam Benjamin Idriz ruft daher alle Religionen in einer Videobotschaft auf, Solidarität und Nähe zu ihren Schwestern und Brüdern zu suchen.