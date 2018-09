Stuttgarter "Lohengrin": Allenfalls Gicht am Ende des Tunnels

Wagner im Tunnel, das ist wegen der gedeckelten Akustik sehr sängerfreundlich und nicht gerade neu. Da hat Götz Friedrich vor vielen Jahren in Berlin schon mal einen kompletten, vierteiligen "Ring des Nibelungen" spielen lassen, und auch sonst war an diesem Stuttgarter "Lohengrin" wenig neu und originell. Aber bewährte Ideen müssen ja keine schlechten Ideen sein. Also erzählt Árpád Schilling einmal mehr vom wankelmütigen Volk, das jeder beliebigen Führerfigur hinterherläuft und aus seinen Fehlern nichts lernt. Im Programmheft verweist der Regisseur auf seine Herkunft aus Ungarn, wo mit Viktor Orbán ja gerade so ein Heilsbringer auf absolute Mehrheiten kommt und mindestens so inbrünstig verehrt wird wie ein Gralsritter.

Neue Runde im Diktatoren-Karussell

In Stuttgart ist das optisch eher eine Art Erich Honecker mit grauen Haaren und Hornbrille, der mit einer üppigen Blondine vom Format Anita Ekberg an seiner Seite so engstirnig über sein tristes Reich herrscht, dass allenfalls Gicht am Ende des Tunnels zu vermuten ist. Mitten aus dem Volk und völlig unvermittelt wird dann plötzlich ein Lohengrin nach vorne geschubst, der ein paar Tage Ausgelassenheit verbreiten darf, was sich vor allem im Kostümwechsel äußert. Die grauen Anzüge sind passé, bunte Klamotten angesagt, doch sie sind hier gerade kein Sinnbild für bunte Gesinnungen und eine bunte Gesellschaft. Im Gegenteil, das Volk trägt bunt, weil es angeordnet wurde. Deshalb geht das Experiment schief, Lohengrin scheitert und übrig bleibt Ortrud, die selbstbewusste Blondine und Power-Frau, die sich flugs den nächsten Kerl krallt und mit ihm eine neue Runde im Diktatoren-Karussell fährt.