Stuttgart 21: Tonnenschweres Satire-Denkmal sorgt für Aufsehen

Finanziert wurde Lenks satirisches Denkmal durch private Spender, die mittlerweile 134 000 Euro überwiesen haben. Der Künstler wurde 1947 in Nürnberg geboren und lebt seit langem in Bodman am Bodensee. Dort, so Lenk in seiner offiziellen Biografie, seien "genehmigte und ungenehmigte" Skulpturen entstanden. So geriet er mit dem Schriftsteller Martin Walser aneinander, als dieser verlangte, dass eine ihm ähnliche Arbeit mit dem Titel "Bodenseereiter" verhüllt werde. In Konstanz durfte er nicht nur die erwähnte "Imperia" errichten, sondern auch einen "Triumphbogen" für Autofahrer.

Stuttgart-21-Gegner loben Denkmal

Hinter den Kulissen soll es in der Stadtverwaltung heftige Debatten über die Genehmigung des Denkmals gegeben haben. Die Gegner von Stuttgart 21 lobten die Kunstaktion. Die Skulptur sei eine "beißende Kritik" an Deutschlands "absurdestem Großprojekt": "Wir danken allen, die über ihre Schatten gesprungen sind und vor allem den vielen Aktiven, die in einer beispiellosen Spendenkampagne mit 132 000 Euro, überwiegend Kleinspenden, den Großteil der Unkosten für dieses Projekt zusammen bekommen haben'", so Eisenhart von Loeper, Sprecher des Bündnisses gegen den Kopfbahnhof. Es sei "kein Ruhmesblatt für die sich liberal verstehende Landeshauptstadt", dass Lenk die Transportkosten bisher selbst tragen müsse.