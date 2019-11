Stummer Rap und laute Wut: Theater mit Gehörlosen im Blitz

Man kann Karen Breece nicht vorwerfen, dass sie es sich leicht macht. Das Motto ihrer Theaterinstallation "Shout out loud" könnte auch lauten: Kant widerlegen im Club. Letzterer ist das Blitz, ein Elektroclub auf der Münchner Museumsinsel, berühmt für seine hervorragende Soundanlage. Und Kant, das ist der Philosophieklassiker, von dem jenes Zitat stammt, das den Abend einleitet: "Nicht sehen trennt von den Dingen, nicht hören trennt von den Menschen."

Kommunikation im Club durch Blicke und Gesten

Ein Satz, der – wie Breece meint – in Zeiten von Inklusion wie ein Affront anmutet; und dem sie einen Theaterabend entgegensetzt, der der Frage gewidmet ist, wie Kommunikation jenseits des Miteinandersprechens möglich ist.

Dass sie dafür ausgerechnet in einen Club geht, wo der Sound alles dominiert, mutet erstmal paradox an. Und doch ist der Club kein schlechter Ort, um nach "gemeinsamen Perspektiven" von Hörenden und Gehörlosen zu fragen. Denn einerseits wummern hier – auch an diesem Abend – die Bässe derart intensiv, dass der Sound nicht nur ins Ohr sondern direkt in die Glieder fährt. Außerdem ist es im Club meistens so laut, dass man sich kaum unterhalten kann, so dass Blicke und Gesten das gesprochene Wort ersetzen müssen. Kurzum: Hier werden die Barrieren zwischen Hörenden und Gehörlosen fast natürlicherweise abgebaut.

Der große Wunsch, gesehen zu werden

In ebendieses Setting platziert Breece nun einen Theaterparcours: In der Gruppe wandert der Zuschauer von Raum zu Raum – von der Tanzfläche bis ins Treppenhaus. Insgesamt vier Szenen erwarten ihn dort, aufgeführt von den drei gehörlosen Performern und narrativ verklammert ausgerechnet durch ein Märchen: Cinderella. Dauerpräsent durch Leuchtschriftzitate an den Wänden. Und damit sowas wie ein ständiger Interpretationshorizont für die Szenen, die im Verlauf des Abends immer erratischer werden. Anfangs werden die Gebärden der Performer noch übersetzt, untertitelt, später lässt Breece die Bewegungen und Gesten allein sprechen.

Und die erzählen mal pathetisch, mal ironisch gebrochen vom Wunsch, gesehen zu werden, ins Licht zu treten; ähnlich wie Cindarella es tut, sprechenderweise ja auch auf einer Party. Sie erzählen aber auch von der Wut und der Ohnmacht, die sich einstellt, wenn genau das nicht passiert.