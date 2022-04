Stückl zur Kirche: "Die müssten mehr nach dem Evangelium leben"

Das Jesus-Bild von Regisseur Christian Stückl hat sich über die Jahre verändert: Für die am 14. Mai beginnenden Passionsspiele in Oberammergau, die Stückl schon zum vierten Mal inszeniert, habe er sich einen "lauten Jesus" gewünscht, sagte der Spieleleiter der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Allerdings habe er sich bei den jüngsten Proben gefragt, ob er nicht "etwas zu laut" gerate und: "Warum ist der so wütend bei mir?" Wahrscheinlich sei es die allgemeine Lage, in der man selbst gerade Jesus sehe.

"Man hat den Eindruck, es hilft nichts mehr. Da ist die Verzweiflung, dass diese Welt sich nicht ändern wird." Christian Stückl, Leiter der Passionsspiele in Oberammergau

Er wolle nicht behaupten, dass Jesus' Taten eine Torheit seien, so der Regisseur. Aber es habe wohl Momente gegeben, wo sich dieser wie ein Tor vorgekommen sei.

"Ein Verzweifelter an der Welt"

Derzeit sehe er ihn als einen "Verzweifelten an der Welt", sagte der 60-Jährige. Kritisch sieht der Passionsspiele-Leiter die katholische Kirche: "Die müssten mehr nach dem Evangelium leben." Stückl wählte prompt einen Vergleich aus der Bibel, um zu illustrieren, wo er die Probleme der Kirche derzeit sieht: Schon Jesus habe bei Matthäus zu den Schriftgelehrten und Priestern gesagt, sie glichen übertünchten Gräbern: von außen schön anzusehen und von innen voller Totengeweide und Unrat.

"Laut Ratzinger sind am Kindsmissbrauch die 68er schuld"

Nach Ansicht Stückls hängt die katholische Kirche an ihren Dogmen, rechtfertigt den Zölibat, das Männerpriestertum: "Und laut Ratzinger sind am Kindsmissbrauch die 68er schuld." Die Kirche stecke in einem Sumpf und wenn sie aus dem nicht herauskomme, werde sich für sie niemand mehr begeistern.

