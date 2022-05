Stückl beglückt! Die Oberammergauer Passionsspiele 2022

Ganz am Ende, als die Frauen das Grab leer finden und Jesu Anhänger herbeieilen, zünden sie an einer Feuerschale Kerzen an. Das Licht breitete sich aus und verdrängt die Dunkelheit. Den Auferstandenen selbst aber sieht man – anders als noch bei der Passion 2010 – nicht auf der Oberammergauer Bühne.

Vergegenwärtigung, nicht Verkündigung

Theologen mag es stören, dass Spielleiter Christian Stückl Jesu Auferstehung nicht mit dessen finalem Auftritt sichtbar beglaubigt. Stückl aber ist – wiewohl theologisch ungeheuer bewandert – kein Theologe, sondern Theatermacher, und so geht es ihm eben nicht um Verkündigung, sondern um: Vergegenwärtigung. Ihn interessiert, was uns dieser Jesus von Nazareth heute noch zu sagen hat. Das herauszuarbeiten ist ihm auf spektakuläre Weise gelungen.

Stückl zeigt Jesus als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit, der die Armen seligpreist und den Hohepriestern mit geradezu heiligem Zorn die Leviten liest, ob deren bigotter Gleichgültigkeit gegenüber den prekären Umständen, in denen das einfache Volk lebt. Die heute viel zitierte Schere zwischen Arm und Reich: Auch bei Jesus ist sie bereits ein Thema.

Christus als Charismatiker

Frederik Mayet, der nach 2010 nun schon zum zweiten Mal als Jesus auf der Bühne steht, spielt nicht das lammfromme Leiden Christi, sondern ist ein charismatischer Christus – mit erstaunlichem Aggressionspotential für einen, der bedingungslose Nächstenliebe predigt. Mayet gibt der Figur eine aufregende Ambivalenz. Nur verständlich, dass sich an diesem hitzigen Heiland die Revolutions-Fantasien eines Heißsporns wie Judas entzünden. Cengiz Görür ist erst Anfang 20, aber von bestechender Bühnenpräsenz als enttäuschter Jünger, der gehofft hatte, Jesus würde Israel vom Joch der Römer befreien.

Wenn Jesus radikalpazifistisch dem bewaffneten Widerstand eine Absage erteilt, den Judas so vehement einfordert, schwebt plötzlich die gegenwärtige Weltlage über dem biblischen Geschehen, ohne dass dabei von Debatten um die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine die Rede sein müsste. Das ginge auch gar nicht in einer Passion, und dennoch sind dieses Spiele nicht museal, trotz der historisierenden Ausstattung von Stefan Hageneier, der das Ensemble diesmal in fahle Farben gekleidet hat.

Düsteres Farbenspiel

Trug das Volk 2010 noch taubenblaue Gewänder, so herrschen diesmal Beige-, Braun- und Grautöne vor. Der Gesamteindruck dadurch: düster, fast dystopisch. Eine Welt, an der man verzweifeln kann wie an der unsrigen. Das ist bedrückend. Und, so paradox es klingen mag: zugleich beglückend. Weil dies dadurch ein Passionsspiel auf der Höhe unserer Zeit ist.

Klar gibt es eine Menge gerollter bayrischer „R“s und ein paar laienhafte Momente. Vor allem aber sind fantastische Darsteller zu erleben wie Maximilian Stöger als Hohepriester Kaiphas oder Walter Rutz als dessen Gegenspieler Joseph von Arimathäa.

Theater im Breitwandformat

Der Rest ist großes Sandalenfilm-Theater auf der cinemascope-breiten Bühne des Oberammergauer Passionstheaters, mit berückend schöner Chor- und Orchestermusik dirigiert von Markus Zwink und souverän arrangierten Massensauläufen in den Volksszenen.

Stückl zeigt zwar den Auferstandenen nicht und überlässt es so dem Publikum, ob es an diese Auferstehung glauben will oder an ihr zweifelt. Ohne Zweifel aber feierte mit dieser Premiere die Oberammergauer Passion selbst, die durch die Pandemie darniederlag, eine überwältigende Wiederauferstehung. Halleluja!