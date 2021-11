Studie: Lebensgefühl in Pandemie hängt von sozialem Status ab

Das Lebensgefühl der Menschen in der Corona-Krise ist einer Studie zufolge höchst ambivalent - und hängt vom sozialen Status ab. Die am Montag in Berlin vorgestellte Untersuchung unter Beteiligung der Ludwig-Maximilians-Universität München hat acht verschiedene Corona-Typen in der Gesellschaft identifiziert, die ganz unterschiedlich mit der Pandemie umgegangen sind. Die qualitative Langzeituntersuchung mit dem Titel "Lebensgefühl Corona" solle auch dazu beitragen, wirksame Beratungs- und Hilfsangebote zu entwickeln, sagte Diakoniepräsident Ulrich Lilie.

Studie: Bestehende Bildungsunterschiede verschärften sich

"Mütend", eine Wortschöpfung, die eine Mischung aus müde und wütend kennzeichnen soll, gibt nach Auffassung des Präsidenten der Diakonie den Gefühlszustand der meisten Menschen in der Pandemie zutreffend wieder. In "dieser stillen Katastrophe" seien sie müde und wütend darüber, dass sie aufgrund der Kontaktbeschränkungen ihre Beziehungen nicht mehr wie gewohnt aufrechterhalten konnten und können. Der Studie zufolge sind in der Pandemie bestehende soziale und Bildungsunterschiede besonders deutlich hervorgetreten. So seien beim Homeschooling Kinder und Jugendliche aus einem gutsituierten Bildungshaushalt mit dem Fernunterricht gut zurechtgekommen, während sich Kinder aus bildungsfernen Milieus sehr schwertaten. Einige Befragte beschreiben ihre veränderte Lebenslage in der Pandemie sogar als positiv. Dadurch, dass lange Wege zur Arbeit und Dienstreisen weggefallen seien und statt stundenlanger Meetings kompakte Zoom-Meetings stattgefunden hätten, hätten sich diese Menschen über die gewonnene Zeit für Privates gefreut. "Es ist ein Verdienst der Studie, dass sie die Ambivalenzen dieser Zeit klar aufzeigt", sagte Lilie.

Diakonie: Folgen werden Gesellschaft noch lange beschäftigen

Der Diakoniepräsident zeigte sich davon überzeugt, dass die materiellen und die psychosozialen Folgen von Corona die Gesellschaft noch lange beschäftigen werden. Er forderte eine "verlässliche und flächendeckende Beratung und Angebote insbesondere die knapp drei Millionen Kinder in relativ armen Haushalten". Andernfalls drohten der Gesellschaft Jahrgänge von Corona-Verlierern, warnte der Sozialexperte. Insgesamt müssten die Angebote von Kirche und Diakonie noch stärker auf die individuellen Probleme der Bedürftigen ausgerichtet werden.

Studie: Kirchen müssen auf individuelle Bedürfnisse eingehen

Abgefragt wurde in der Studie auch die Rolle der Kirchen in der Corona-Pandemie. Diese müssten stärker auf die Bedürfnisse Einzelner eingehen - diesen Schluss zieht die Diakonie aus den Ergebnissen der Studie. "Wir haben zu lernen, näher bei den Menschen zu sein", sagte Ulrich Lilie. Nach Ansicht von Christian Albrecht von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU verpufften große, öffentliche Stellungnahmen der Kirchen während der Corona-Krise. Die Menschen erwarteten weniger das Ansprechen großer Lebensfragen und mehr ein Eingehen auf konkrete Alltagsbedürfnisse, etwa in einer tröstenden Predigt oder einem aufbauenden Gottesdienst. "Was in der Kirche an großen und allgemeinen Worten gesagt wird, löst diesen Anspruch nur bedingt ein", sagte der Theologe. Im Mittelpunkt müsse viel häufiger die Frage stehen: "Wie geht es Ihnen?".

Drei Phasen: Ungläubigkeit, Besorgnis, Aufatmen

Von September 2020 bis Juli 2021 fanden für die Studie drei Befragungen unter insgesamt 50 Personen statt. Die Ergebnisse ordneten die Studienautoren drei Phasen zu. Eine von März bis August 2020 dauernde Zeitspanne sei geprägt gewesen von Hamsterkäufen, dem ersten Lockdown und anschließenden Lockerungen. Die Stimmungslage der Menschen schwankte entsprechend zwischen Ungläubigkeit, Besorgnis und Aufatmen. In einer zweiten bis April 2021 dauernden Phase ging Deutschland in den zweiten Lockdown. Der Studie zufolge machte sich gleichzeitig eine Corona-Müdigkeit und zunehmende Besorgnis über das Ausmaß und die langfristige Folgen der Pandemie bei den Menschen breit. Nach Ostern kam es bedingt durch den Impffortschritt zu Lockerungen. Laut Studie bedeutete das eine Rückkehr in den Alltag, aber auch einen Aufbruch ins Ungewisse.

Acht Typen: von den Empörten bis zu den Zuversichtlichen

Neben den verschiedenen Phasen konnten die Wissenschaftler als weiteres Ergebnis acht verschiedene Corona-Typen in der Gesellschaft ausmachen. Zu diesen gehörten die "Achtsamen, die Ausgebrannten, die Denker, die Empörten, die Erschöpften, die Genügsamen, die Mitmacher und die Zuversichtlichen".

Die "Achtsamen" sind demnach Suchende und auf dem Weg der Selbstverwirklichung. Dem Impfen stehen sie zum Teil skeptisch-kritisch gegenüber. Die "Erschöpften" fühlen sich von vielen Verpflichtungen erdrückt, sind häufig psychisch krank. Der Pandemie gegenüber entwickelten sie "eine fatalistische Einstellung". 20- bis 40-Jährige in künstlerischen und digitalen Berufen sind den Studienautoren zufolge häufig "Empörte" - sie setzen sich aktiv für eine bessere Welt ein. Sie zeichnet "eine zeitkritisch-optimistische Einstellung" zur Pandemie aus. "Zuversichtliche" haben "ihren Platz in dem Sozialraum, in welchem sie vorzugsweise leben und sich bewegen, gefunden". Ihnen ging es auch während der Pandemie gut. "Mitmacher" sind Familienmenschen und gesellschaftlich stark engagiert. Bei ihnen stand demnach die Sorge um die älteren Familienmitglieder im Vordergrund. Die "Genügsamen" achten sehr auf ihre Work-Life-Balance, sie empfanden die Coronakrise "nicht als bedrohlich oder existentiell für das eigene Leben". Zu den "Denkern" rechnen die Wissenschaftler gut situierte Kreative und Liberalintellektuelle. Sie empfanden die Zeit der Pandemie als "heilsam und zugleich als mühevolle Unterbrechung". Für die "Ausgebrannten" sorgte die Krise für eine starke Verunsicherung. Aus Sorge, andere Menschen anzustecken, lebten sie häufig sozial isoliert.

"Lebensgefühl Corona" ist eine gemeinsame Analyse der LMU, der Evangelischen Zukunftswerkstatt "midi", der Diakonie Deutschland, des größten christlichen Gesundheitsunternehmens Agaplesion, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und des Markforschungsinstituts Limest. Unter www.pandemomat.de kann jeder selbst herausfinden, welchem der acht Typen er entspricht.