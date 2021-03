Studie: Diskriminierung Schwarzer kostet Hollywood 10 Milliarden

McKinsey spricht auch das Thema der "Black Tax" an, ein Ausdruck dafür, dass Schwarze, die Karriere machen wollen, immer noch deutlich mehr leisten müssen als Weiße. Sei es, dass sie Abstriche an der Gage akzeptieren oder deutlich mehr 'Klinken putzen' müssen, also darauf angewiesen sind, viel mehr Aufwand zu betreiben, um sich durchzusetzen. Heikel daran: Wer im Film Karriere machen will, muss sich darauf gefasst machen, erst mal jahrelang ohne oder mit sehr wenig Bezahlung klar zu kommen, das fällt Weißen deutlich leichter, weil deren Durchschnittsvermögen in den USA höher ist als das von schwarzen Familien.

In Chefetagen sitzen ohnehin fast nur Weiße: 87 Prozent der Fernsehbosse und 92 Prozent der Filmchefs sind weiß - damit bildet die Unterhaltungsindustrie übrigens das Schlusslicht, noch hinter Branchen wie Energiewirtschaft, Banken und Versicherungen. Noch am besten schneiden der Gesundheits- und Schwerindustrie-Bereich ab. Ähnlich sieht es bei den wichtigen Agenturen aus, die Künstler vermitteln. Deren Eigentümer sind zu 97 Prozent weiß, auch unter dem Personal gibt es fast keine Schwarzen.

Filmindustrie verlässt sich auf informelle Beziehungen

McKinsey empfiehlt vier Maßnahmen: Vielfältigere Personalauswahl, vor allem hinter der Kamera. Zweitens mehr Transparenz und Verlässlichkeit. Drittens die finanzielle Förderung von "schwarzen" Filmstoffen. Außerdem müsse die Branche dafür sorgen, dass es eine neutrale Anlaufstelle gibt, die sich firmenübergreifend um mehr Fairness kümmert. Schwierig wird die Bekämpfung der Diskriminierung nach Angaben der Fachleute vor allem deshalb, weil die Filmindustrie von informellen, privaten Beziehungen lebt, die von außen selten beeinflusst werden können. Wer Einladungen erhalten will, Mails und Anrufe, kurz, wer "dazugehören" will, muss in der Regel eine exklusive Ausbildung absolviert haben, am besten an einer Elite-Uni. Darüber hinaus seien Drehorte weltweit verteilt und die Verträge fast immer zeitlich begrenzt, so dass die Branche nicht mit anderen vergleichbar sei.