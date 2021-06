Stricken macht unschuldig: "Chicago" am Roten Tor in Augsburg

Amerikanische Gerichtsfilme sind ja vor allem deshalb so spannend, weil dort eine Jury über schuldig und unschuldig entscheidet, und dabei kommt es bekanntlich nicht selten auf jede einzelne Stimme an. Die Anwälte müssen also Wahlkämpfe gegen den Staatsanwalt führen, eine möglichst große Show abziehen, und davon lebt das Musical "Chicago" ziemlich gut. Es zeigt nichts weiter als das, was Angeklagte für ein paar tausend Dollar von ihrem Rechtsbeistand erwarten dürfen, nämlich eine Zirkusnummer irgendwo zwischen Raubtier-Bändigung und Hochseilakrobatik und den guten Rat, dass strickende weibliche Angeklagte nie verurteilt werden.

Erst Heimatgefühl, dann Begeisterung

Und das funktionierte auf der Augsburger Freilichtbühne am Roten Tor ganz wunderbar - dank Alexander Franzen in der Rolle des gerissenen Rechtsverdrehers Billy Flynn, sowie Katja Berg und Sidonie Smith als skrupellosen Showgirls, die zwar jeweils Männer auf dem Kissen und dem Gewissen haben, aber nur eines von beidem tragisch finden. Klar, die Zuschauerreihen waren wegen der Abstandsregeln gezwungenermaßen schütter besetzt, aber bei denjenigen, die das Glück hatten, bei der Premiere dabei sein zu können, stellte sich erst ein Heimatgefühl ein, endlich wieder bekannte Gesichter zu sehen, und dann Begeisterung, dass das doch tatsächlich eine große Besetzung auf der Bühne war, fast wie in alten Zeiten.