Stress, Angst, Selbsterkenntnis: Das wollen Russen jetzt lesen

Der Bedarf an Lebenshilfe- und Psycho-Ratgebern ist in Russland nach Angaben von Verlagsleuten enorm gestiegen, auch Biografien sind gefragt. Außerdem soll der 100. Geburtstag der Geheimpolizei in den Buchhandlungen gebührend "gefeiert" werden.