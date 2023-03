"Streitgut": Chancen und Gefahren moderner Streitkultur

Niemand macht es gern und trotzdem tun es alle: Streiten. Mit rund 20.000 Konflikten hat es jeder von uns in seinem Leben zu tun, heißt es, aber was Streiten für uns als Gesellschaft bedeutet, und was unsere Streitkultur im digitalen Zeitalter bedeuten kann – darüber wissen wir noch viel zu wenig. Daniel Privitera und seine Organisation "Streitgut" haben sich gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Harvard, Stanford und Oxford, diesem umstrittenen Thema gewidmet.

Verhärtete Fronten aufbrechen

"Wir wollen mit Streitgut die Diskussionskultur in Deutschland besser machen", sagt Daniel Privitera von Streitgut. "Eine Diskussionskultur ist so etwas wie das Betriebssystem unserer Demokratie. Wenn wir eine gute, produktive Diskussionskultur haben, dann werden wir auch in allen anderen möglichen Politikbereichen, ob Klima, Außen-, oder Wirtschaftspolitik oder, oder, oder... zu guten Lösungen kommen." Die Spaltung in unserer Gesellschaft scheint sich im Wirbel der Krisen der letzten Jahre immer mehr zu vertiefen. Fronten und Lager sind verhärtet, Debatten festgefahren und Standpunkte zementiert.

Daniel Privitera hat das Gefühl, dass die Frequenz dieser Krisen, oder wahrgenommenen Krisen, vielleicht eher zunehmen wird in nächster Zeit, dass einfach unruhige und unbestimmte Zeiten auf uns zukommen. "Und umso wichtiger ist es", sagt er, "dass wir es schaffen als Gesellschaft, das Miteinander-Sprechen über diese Themen noch besser hinzubekommen."

Online Streiten oft problematisch

Privitera hat, als Brexit und Pegida für Aufruhr sorgten, zunächst in Diskussionsrunden am Tisch das Streiten zum Thema gemacht. Heute kämpft er online für richtiges Streiten. Denn besonders die digitale Streitkultur ist ein Problem. "Bei diesem Thema Diskussionskultur ist das Thema Fake-News und Wahrheit, und was ist eigentlich wahr und was ist unwahr, auch total wichtig!"

Meinungen prallen aufeinander, Fakten verpuffen im Wind, werden geleugnet oder erfunden. Auch wenn die Streit-Forschung laut Privitera zeigt, dass Fakten in Debatten oft zu noch mehr Verhärtung führen. "Streitgut" plädiert mit vielen Tipps auf seinen Kanälen dafür, sich stets auf Gemeinsamkeiten zu besinnen. Eine weitere Erkenntnis aus der Forschung ist, dass die Filterblasen, in denen wir uns online bewegen, nicht unbedingt, wie angenommen, zu mehr Spaltung führen. Hierfür wurden bei einem Experiment in den USA Demokraten und Republikaner über Monate hinweg mit den Meinungen der Gegenseite beschallt. Wider Erwarten führte dies jedoch nur zu noch mehr Polarisierung.