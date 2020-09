Streitfall Bernhard Schlink: Zuviel Kitsch im Bestseller?

In einer Geschichte nimmt ein betagter Mathematiker von seinem langjährigen Freund Abschied, den er verraten hat. Jahrzehnte liegt der Verrat zurück, gestehen aber konnte er nie, dass er die Flucht des Freundes aus der DDR verhindert hat. Und so findet der ehrliche Abschied auch bloß in der Fiktion statt: Die Beichte kann nur in Gedanken abgelegt werden, gerichtet an den Freund, der schon Jahre tot ist. In einer anderen Erzählung verabschiedet sich ein Mann von seinem Bruder. Er sitzt allein im Auto, als ihn Elton Johns Lied überrascht: "Er saß, und es klang in seinem Kopf nach: 'Daniel, my brother', 'Lord, I miss Daniel', 'Daniel, you’re a star in the face of the sky.' Wenn er das Weinen nicht verlernt hätte, hätte er geweint. Er sehnte sich oft danach zu weinen. Er sehnte sich danach, dass der schwarze See der Traurigkeit in seiner Brust in einem Strom von Tränen ausliefe."

Dem Kitsch so nah

Das ist so ein beklemmender Schlink-Moment und mit ihm drängt sich die Frage auf: Wie kann ein Autor, der dem Kitsch so nah steht, Jahrzehnte lang so erfolgreich sein, warum wurde ausgerechnet er zur Schullektüre erhoben, sodass viele Kinder neben Goethe, Lessing und Kleist auch Bernhard Schlink kennen lernen? Was also steckt noch in diesen Texten?