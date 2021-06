Streitbare Hohenzollern: Prozessflut um Rückgabe-Debatte

Die diversen Abmahnungs-Schreiben der Hohenzollern-Anwälte seien doch "mit hohen Ordnungsgeldern versehen", so Eva Schlotheuber, die gegenüber dem BR eine "Drohkulisse für die Betroffenen" befürchtet: "Wir wollen unseren Lesern das Urteil selbst überlassen, ob man so etwas abmahnen muss, ob das sinnvoll ist, ob das wirklich die Persönlichkeitsrechte beschädigen bzw. beeinträchtigen kann." Schlotheuber, die als Professorin am Institut für Geschichtswissenschaften der Universität Düsseldorf tätig ist, hält die Klageflut persönlich für übertrieben: "In der Art und Weise, wie diese Texte angegriffen worden sind, kann man, glaube ich, jeden Text angreifen, selbst, wenn er noch so sorgfältig formuliert ist. Da würde man sich doch wünschen, dass man das persönliche Gespräch sucht, eine Richtigstellung verlangt oder zur Diskussion einlädt."

Diskussionsangebot der Hohenzollern abgelehnt

In der Tat habe sich das Haus Hohenzollern an den Historikerverband gewandt und nachgefragt, ob die Teilnahme an einer Podiumsdiskussion über die strittigen Punkte möglich sei: "Da war unsere Antwort, ja, sehr gerne, aber natürlich erst, wenn die Unterlassungsforderungen zurückgezogen sind, auch die Klagen gegen Historiker und Journalisten, denn das wäre ja sehr ungewöhnlich, dass man sich mit jemandem an den Tisch setzt, der einen verklagt. Außerdem würde man dann möglicherweise auf dem Podium neue Klagegründe produzieren."

Das Besondere an der "Hohenzollern-Klage-Wiki" sei, dass der juristische und der wissenschaftliche Blick auf das Thema miteinander verbunden würden: "Man hat hier die Möglichkeit, übersichtlich zu sehen, wie ist eigentlich die Rechtsprechung zur Forschungsleistung zum Ausgleichsleistungsgesetz und wie ist das Gesetz bisher angewandt worden, so dass nachvollziehbar wird, wie die juristischen Kriterien dafür aussehen." In der Tat gibt es eine Reihe höchstrichterlicher Urteile zu dem heiklen Thema, in dem zum Beispiel abgewogen werden musste, ob auch Alteigentümer leer ausgehen, die im Einzelfall selbst Opfer von NS-Verfolgungsmaßnahmen wurden.