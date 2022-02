Streit unter Archäologen: James Cooks "Endeavour" entdeckt?

Für Australien ist das ein großes Thema, denn am 28. April 1770 landeten mit dem Schiff erstmals Europäer auf dem Fünften Kontinent. Wenig später wäre die "Endeavour", die auch in Neuseeland anlegte, beinahe am Great Barrier Reef zerschellt, konnte jedoch gerettet werden. 1771 kehrte der berühmte Kapitän James Cook mit dem ehemaligen Kohlefrachter nach England zurück. Wegen seiner ursprünglichen Funktion als Transportschiff hatte der Segler einen großen Frachtraum, in dem Proviant und Ausrüstung für 18 Monte Platz fanden.

"Viele Fragen unbeantwortet"

Während Kevin Sumption seiner Begeisterung freien Lauf ließ, reagierte das örtliche RIMAP säuerlich. Es handle sich um Vertragsbruch, denn bis zur Veröffentlichung der Nachricht seien noch allerhand Dinge zu klären gewesen: "Was wir auf dem Schiffsfriedhof sehen, den wir gerade untersuchen, könnte die 'Endeavour' sein", so Kathy Abbass vom RIMAP in einer schriftlichen Stellungnahme. "Aber es wurden bisher keine unwiderlegbaren Indizien gefunden, dass es wirklich der Ort ist, wo sich diese Schiffs-Ikone befindet und es gibt genügend unbeantwortete Fragen, die alles noch mal in einem neuen Licht erscheinen lassen könnten."