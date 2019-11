Streit um Theatersanierung in Landshut: Planung soll weitergehen

Der Aufruhr ist groß in Landshut, seit bekannt wurde, dass die Stadt die Sanierung ihres Theaters langfristig verschieben will. Grund dafür sind Finanzprobleme. Jetzt befasste sich der Haushaltsausschuss mit dem Thema und schlug einstimmig vor, im kommenden Jahr doch 1,85 Millionen Euro bereit zu stellen, damit die Planungen, wenn auch deutlich "abgespeckt", weitergehen können. Ursprünglich sollten dafür 3,9 Millionen Euro ausgegeben werden. Auch am Projekt selbst soll noch gefeilt werden, um es deutlich günstiger zu machen. So wollen die städtischen "Haushälter" prüfen lassen, ob es möglich ist, die Sanierung etappenweise durchzuführen, also zeitlich zu strecken.

Bis 2024 "auf Eis" gelegt?

Geplant ist, den sogenannten "Bernlochnerkomplex" am Ufer der Isar, wo das Theater jahrzehntelang residierte, nicht nur zu modernisieren, sondern auch umfassend zu erweitern. Der Architekten-Wettwerb war im vergangenen Februar abgeschlossen worden und an das Büro Bächlemeid in Konstanz vergeben worden. Bei einer nichtöffentlichen Haushaltsklausur der Stadt Landshut war am 25. Oktober bekannt geworden, dass das auf 43 Millionen Euro bezifferte Projekt wackelt und bis mindestens 2024 "auf Eis" gelegt werden sollte, obwohl der Freistaat Bayern rund 75 Prozent dieser Summe übernehmen würde.