Streit um Solschenizyn: Machte er Putin "zu viele Komplimente"?

Alexander Solschenizyn ließ es sich nicht nehmen, im Alter von 75 Jahren in die französische Vendée zu reisen, wo 1993 der 200. Jahrestag des Aufstands der katholischen, königstreuen Landbevölkerung gegen die damals ganz junge Republik gefeiert wurde. Bei der Gelegenheit wurde eine Hochschule nach dem Literaturnobelpreisträger von 1970 benannt. Diese Entscheidung soll nun rückgängig gemacht werden.

In einer Petition, die von regionalen Gewerkschaften und Attac unterstützt wird, heißt es über den im August 2008 verstorbenen Solschenizyn: "Er stand Putin nahe und geizte nicht mit Komplimenten an den russischen Diktator, der ihm den Staatspreis verliehen hatte, und teilte mit ihm seine Vision von der Einheit Russlands (daher die versuchte Annexion der Ukraine), einen blinden Patriotismus und eine Faszination für autoritäres Regime."

Anarchist Eichenbaum starb in Paris

Statt Solschenizyn soll das Gebäude in Aizenay nach dem revolutionären ukrainischen Anarchisten Wsewolod Michailowitsch Eichenbaum (1882 - 1945), Deckname "Volin", benannt werden. Der linke und pazifistische Kämpfer wurde 1905 von den zaristischen Behörden zum Straflager in Sibirien verurteilt, floh jedoch zwei Jahre später nach Paris. Dort freundete er sich mit Anarchisten an und wurde 1915, nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in ein Internierungslager gesteckt.

Von dort rettete sich Volin in die Vereinigten Staaten, ging 1917 nach Russland und kämpfte dort erst gegen die "Weiße", dann gegen die "Rote Armee". Die Bolschewisten wollten ihn hinrichten, ließen ihn dann jedoch in den Westen ausreisen. Der Anarchist starb in Paris an Tuberkulose.

Zwischen einem "Putin-freundlichen" russischen Autor und einem "ukrainischen Literaten, Freiheitskämpfer und Antimilitaristen" sei die Wahl nicht schwer, heißt es in der Petition. Der Vizepräsident des Departement-Rats der Vendée, Guillaume Jean, zeigte sich skeptisch hinsichtlich einer Umbenennung, da gehe es wohl um eine Art "Revisionismus".

Solschenizyn saß im Lager in kasachischen Steppe

Im "Eifer des Gefechts" sei eine Änderung womöglich naheliegend, doch auch Solschenizyn habe für die Freiheit gekämpft. Der berühmte Schriftsteller war im Februar 1945 an der Front kämpfend von der Spionageabwehr festgenommen worden, weil er in einem Brief Kritik an Stalin geübt hatte. Bis 1953 saß er zunächst in einem Sonderlager für Wissenschaftler und später in Ekibastus in der kasachischen Steppe, wo er auch seine Jahre in der Verbannung verbringen sollte.

Durch Stalins Tod kam Solschenizyn frei und wurde 1957 zunächst rehabilitiert, nicht zuletzt deshalb, weil er damals ein schweres Krebsleiden hatte und die Verantwortlichen mit seinem baldigen Ableben rechneten. Über seine Erfahrungen in der Haft schrieb Solschenizyn seine bekanntesten Bücher: "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch" (1962) und das dreibändige, im Westen erschienene Groß-Werk "Der Archipel GULAG" (1973 - 1976).

Obwohl der KGB 1971 ein Giftattentat auf ihn verübte und er einige Jahre später die Sowjetunion verlassen musste, erwies sich Solschenizyn nach seiner Rückkehr 1994 als glühender Anhänger nationalistischer Kreise. Zeitweise "predigte" er sogar im russischen Fernsehen die von ihm ersehnte "moralische Erneuerung". Putin besuchte den schon gebrechlichen und kranken Autor in dessen Wohnung. Die Auflösung der Sowjetunion und die Abspaltung der Ukraine hatte den alten Solschenizyn beunruhigt, was ihn natürlich mit Putin verbindet, ebenso wie die Ablehnung der Demokratie.