Streit um Schauspielerin Gal Gadot: Darf sie Cleopatra spielen?

Um die Filmrechte soll es bei einer Versteigerung bis zuletzt einen heißen Kampf zwischen so mächtigen Konzernen wie Apple, Universal, Warner Bros. und Netflix gegeben haben, berichtete das US-Branchenblatt Variety am vergangenen Sonntag. Die Lebensgeschichte der ägyptischen Königin Cleopatra, die gleichermaßen Liebesaffären mit den römischen Herrschern Julius Caesar und Mark Anton hatte, gilt also immer noch als Kassenknüller, obwohl die 20th. Century Fox 1963 an ihrer mehrstündigen Monumental-Verfilmung mit Elizabeth Taylor in der Hauptrolle fast pleite gegangen wäre - trotz der vier Oscars und sehr guten Besucherzahlen. Dennoch kursieren in Hollywood diverse neue Cleopatra-Projekte, wie Variety herausgefunden hat. So soll Sony an einer Verfilmung mit Angelina Jolie und Lady Gaga gearbeitet haben, auch wenn inzwischen unklar ist, ob noch an der Idee getüftelt wird.

Paramount will sich auffrischen

Paramount jedenfalls bestätigte sein anvisiertes Cleopatra-Abenteuer, in dem Patty Jenkins ("Wonder Woman") Regie führen soll . In dem Unternehmen hat neuerdings eine Frau das Sagen, Präsidentin Emma Watts, und die soll nach Branchen-Beobachtern mit ihrer Energie eine geradezu "funkensprühende" Wirkung auf die Firma haben. Vor allem will sie traditionsreiche, aber "gealterte" Stoffe aufpolieren und Paramount kreativer aufstellen. Vorstandschef Jim Gianopulos soll ebenfalls hinter dem Cleopatra-Stoff her gewesen sein. Doch kaum war am Montag bekannt gegeben worden, dass die israelische Schauspielerin Gal Gadot ("Wonder Woman") für die Hauptrolle vorgesehen ist, ging im Netz und in Fachkreisen eine Diskussion darüber los, ob es nicht langsam an der Zeit wäre, die ägyptische Königin von einer Afrikanerin oder jedenfalls nichtweißen Darstellerin spielen zu lassen.