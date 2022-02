Streit um Schabowskis Zettel: Museum muss Verkäufer nennen

Ehefrau spricht von einer "gestohlenen Sache"

Irina Schabowski, die Ehefrau des SED-Politikers und zeitweiligen Chefredakteurs des Parteiorgans "Neues Deutschland", hatte sich seinerzeit empört gezeigt und wurde im April 2015 mit dem Satz zitiert: "Das ist der kaltblütige Verkauf einer gestohlenen Sache." Sie behauptete, das Papier sei neben anderen Unterlagen zu Beginn der neunziger Jahre, also kurz nach der "Wende", Bekannten überlassen, jedoch nicht geschenkt worden und dann nie zurückgekommen.

Auch in Berlin gäbe es eine grundsätzlich richtige "Adresse"

Jetzt ließ sich Irina Schabowski in BILD mit dem Satz vernehmen: "Mir geht es vor allem darum, dass der Zettel in Berlin ausgestellt wird. Hier gehört er hin und nicht nach Bonn." Laut Stiftungsgesetz vom 28. Februar 1990 soll das HDG "in einem Ausstellungs-, Dokumentations- und Informationszentrum die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik unter Einbeziehung der Vor- und Entstehungsgeschichte darstellen und Kenntnisse hierüber zu vermitteln".

In Berlin soll das dortige Deutsche Historische Museum (DHM) nach seiner Satzung "die gesamte deutsche Geschichte in ihrem europäischen Zusammenhang" darstellen, es wäre demnach also grundsätzlich auch eine richtige Adresse für das Schabowski-Papier.