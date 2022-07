Streit um Netrebko: "Kein Platz für so gemeine Künstler"

Das wird wohl nichts mehr mit der amerikanischen Karriere des aserbaidschanischen Tenors Yusif Eyvazov (45): Der Intendant der Metropolitan Opera New York und damit wichtigste Musiktheater-Manager der USA, Peter Gelb (69), beschimpfte den Ehemann von Anna Netrebko laut "New York Times" in einem Brief als "hasserfüllt" und "gemein". Für solche Künstler sei "kein Platz" an der Met. Die Oper werde sich weitere Schritte vorbehalten. Grund für den Wirbel: Eyvazov hatte seine Frau sehr energisch im Streit um das "Blackfacing" in der Arena di Verona verteidigt. Dort war Netrebko in der Titelrolle der "Aida" zu sehen, und zwar dunkel geschminkt, da Verdis Opernheldin eine äthiopische Sklavin ist, die am ägyptischen Hof gefangen gehalten wird.

"Sehr schwer, etwas zu ändern"

Das "Blackfacing" gilt in westlichen Theatern inzwischen als rassistisch, in Osteuropa ist es noch gang und gäbe, und auch die Arena di Verona verteidigte die Praxis mit dem Hinweis auf eine "historische Inszenierung", an der diesbezüglich keine Änderungen vorgenommen werden könnten. Ein Sprecher des berühmten Freilufttheaters sagte dem Fachportal "Opera Wire": "Der Punkt ist, dass es für uns sehr schwierig ist, etwas zu ändern, solange wir eine historische Aida in der Arena spielen. Wir haben zwei 'Aidas'. Eine ist eine Kopie derjenigen, die 1913 die Arena di Verona eröffnete, also eine Rekonstruktion [die 2019 wieder aufgenommen wurde]. Die zweite ist die Zeffirelli-'Aida', die entstand, als diese heiklen Themen noch nicht so ein Thema waren [2002]. Überall auf der Welt gab es früher das, was Blackface genannt wird. Solange wir also eine historische Produktion haben, ist es sehr schwer, sie zu ändern, weil es bedeutet, etwas zu ändern, das so entworfen wurde. In gewisser Weise ist die Arena di Verona ein Theatermuseum. Wir haben nicht jedes Jahr neue Produktionen. Wir möchten, dass sich unsere Geschichte lebendig anfühlt."

Kritik an US-Sängerin Angel Blue

Im kommenden Jahr werde es eine neue "Aida" geben, die Arena di Verona würde nach eigener Aussage gern daran gemessen werden. Wie auch immer: Die US-Sängerin Angel Blue wollte sich nicht dafür hergeben, an der Seite einer auf "dunkelhäutig" geschminkten Netrebko aufzutreten und sagte "schockiert" ab. Die Praxis sei "beleidigend, erniedrigend und rassistisch". Das wiederum nervte Yusif Eyvazov so sehr, dass er Angel Blues Entscheidung als "widerlich" bezeichnete. Schließlich habe sie ihre Rolle nicht gleich zu Beginn der aktuellen Aufführungsserie Mitte Juni niedergelegt, als die "Aida", ebenfalls im "Blackfacing", von der ukrainischen Sopranistin Liudmyla Monastyrka gesungen worden war. Eyvazov legte also nahe, dass es um Russophobie ging.

Unterdessen wurde bekannt, das Eyvazov im September die Saison am Moskauer Bolschoi-Theater in der "Pique Dame" eröffnen soll. Er wird vom 13. bis 15. September die Hauptrolle des (deutschstämmigen) Hermann singen, der sich in Russland als Außenseiter fühlt und dem Kult um die titelgebende, geheimnisvolle Gräfin zum Opfer fällt. In russischen Medien hieß es hämisch, Eyvazov kehre wohl zurück, "um Geld abzuholen". Im Fernsehen geißelte Moderator Andrei Norkin die "Doppelzüngigkeit" des prominenten Ehepaars, die ausschließlich renditeorientiert sei. So habe Netrebko sich inzwischen wieder Auftritte an der Wiener Staatsoper gesichert. Auf einer russischen Negativ-Liste der "gefährlichsten" Emigranten, die der "Musikkritiker" Alexander Fadejew zusammengestellt hat, ist Netrebko nicht unter die ersten drei gekommen, jedoch weit "vorn" dabei.

In New York ging Netrebko ins Solarium

Anna Netrebko selbst gilt nicht nur wegen ihres früher sehr engen Verhältnisses zu den russischen Machthaber als umstritten, sondern auch wegen ihrer Haltung zum "Blackfacing". Als sie 2019 in St. Petersburg als "Aida" auftrat, verteidigte sie ihr Make-up mit den Worten: "Schwarzes Gesicht und schwarzer Körper für eine äthiopische Prinzessin, für Verdis größte Oper. Ja!" In russischen Medien ist zu lesen, dass die Met in New York Netrebko schon früher verbot, mit "schwarzer" Schminke aufzutreten. Daraufhin soll die Sopranistin 2018 ins Solarium gegangen sein, um sich möglichst dunkel zu "färben" und dabei einen Sonnenbrand geholt haben.

Ein sehr selbstbewusstes Foto im "Blackfacing" als Aida in Verona auf Netrebkos Instagram-Profil wurde über tausend Mal kritisch kommentiert. Bisher hat sich die Sopranistin selbst noch nicht zur neuesten Debatte geäußert. Am kommenden Freitag soll sie bei den Regensburger Schlossfestspielen auftreten. Karten zwischen175 und 265 Euro wurden im Netz noch angeboten, das Event scheint also bisher nicht ausverkauft zu sein, wie auch ein Blick auf die verfügbaren Sitze zeigt. Ein Konzert vor dem Stuttgarter Schloss Anfang September wurde dagegen mit Hinweis auf "Sicherheitsbedenken" abgesagt.

Verdis "Aida" gilt in Verona als absoluter Top-Hit beim Publikum und läuft noch bis September, mit Monica Conesa, Latonia Moore und Maria Teresa Leva in der Titelrolle.