Streit um Kissinger Orchester geht weiter: Droht Abschiebung?

Die erbitterte Auseinandersetzung um die Zukunft der Kurmusik in Bad Kissingen geht in eine neue Runde: "Dem aktuellen Konflikt liegen unterschiedliche Wertschätzungen für die Staatsbad Philharmonie zugrunde", schreibt die Deutsche Orchestervereinigung DOV in einem Brief an Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD), der sich mit einen "Offenen Brief" zum Tarifkonflikt geäußert hatte. Die Musikergewerkschaft reagierte jetzt mit einem "Faktencheck", in dem sie zahlreichen Behauptungen von Vogel widerspricht. Allerdings heißt es auch: "Unsere Positionen liegen de facto gar nicht so weit auseinander." Die DOV sei nicht daran interessiert, "diesen Konflikt weiter zu befeuern", wolle aber "das Nötige tun" um die Interessen ihrer Mitglieder durchzusetzen.

"Vertrauensvolle Zusammenarbeit vorerst nicht mehr möglich"

Der OB hatte der DOV vorgeworfen, sie versuche den "Prozess einer Einigung zum Erliegen zu bringen". In einer Arbeitsgruppe wollen die Kissinger Kommunalpolitiker mit den Orchestermitgliedern "das Gespräch suchen" und darüber verhandeln, wie die Arbeit "noch mitarbeiterfreundlicher, gästeorientierter und innovativer ausgestaltet werden" kann. Doch die Gewerkschaft reagierte nun harsch: "Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe ist vorerst nicht mehr möglich." Begründung: Dirk Vogel "ignoriere den Wunsch der Arbeitnehmer nach einer Vertretung durch die DOV". Außerdem setze er die Musiker "massiv unter Druck".