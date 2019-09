Streit um Kamila Shamsie: Autoren sehen Meinungsfreiheit bedroht

Die Aufregung nimmt kein Ende, was wohl am hoch emotionalen Thema Nahostpolitik liegt. Zunächst war die pakistanisch-britische Schriftstellerin Kamila Shamsie als "Brückenbauerin" gefeiert worden, deren Romane von "brennender Dringlichkeit" seien. Dafür wurde ihr am 10. September der renommierte Nelly-Sachs-Preis zuerkannt, der nach der schwedisch-deutschen Nobelpreisträgerin jüdischen Glaubens benannt ist. Unmittelbar nach der Verkündung der Jury-Entscheidung wurde von Kritikern darauf hingewiesen, dass Shamsie die israelkritische BDS-Bewegung unterstützt und sich weigert, mit israelischen Verlagen zusammenzuarbeiten, also in Israel bisher nicht publizieren will. Diese Haltung war der Jury angeblich nicht bekannt gewesen. Es kam am 14. September zu einer abermaligen Sitzung, bei der beschlossen wurde, Shamsie den Preis wieder abzuerkennen. Begründung der Jury: Die Äußerungen der Autorin stünden im "Widerspruch zum Geist des Nelly-Sachs-Preises", nämlich "Versöhnung unter den Völkern und Kulturen zu verkünden und vorzuleben".

Verweise auf vierzig jüdische Organisationen

Nun bekommt die Jury auch dafür heftigen Gegenwind. Mehr als 300 Autoren, darunter neben zahlreichen arabischen Autoren und der internationalen PEN-Präsidentin Jennifer Clement auch Barbara Ehrenreich, Alexander Kluge, J.M. Coetzee und Colm Tóibín, zeigten sich in einem Offenen Brief "bestürzt" darüber, dass Shamsie wegen ihrer Unterstützung der "gewaltfreien" BDS-Bewegung nicht ausgezeichnet werde. Ausdrücklich zitieren die Unterzeichner eine Stellungnahme von 40 "fortschrittlichen" jüdischen Organisationen, wonach der Kampf gegen Antisemitismus gerade dadurch erschwert werde, dass "antijüdischer Rassismus" und Kritik an der israelischen Regierung ständig unzulässiger Weise gleichgesetzt würden. In Deutschland werde der BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen) besonders "erbittert" bekämpft. So verweisen die Verfasser des Offenen Briefs darauf, dass der Bundestag im vergangenen Mai die BDS-Bewegung als "antisemitisch" bezeichnet habe.