Streit um Jagd: Darum hadert Brigitte Bardot mit Rechts-Kandidat

Wenig erfreuliche Post für den "lieben Éric Zemmour": Der mit rechtsradikalen Aussagen aufgefallene Kandidat für die französischen Präsidentschaftswahlen am 10. April hat es sich mit Schauspielerin und Tierschützerin Brigitte Bardot offenkundig gründlich verdorben. In einem bei Twitter veröffentlichten, von der Presse als "giftig" bezeichneten Offenen Brief schreibt die kämpferische Filmlegende: "Ja, ich folge Ihnen seit Ihren Anfängen in diesem Sommer. Ich war stolz auf Ihren Mut, Ihre Aufrichtigkeit und Ihre Stärke, Ihre Intelligenz. Ich bin am Boden zerstört und zutiefst schockiert über die unerhörten Worte, die Sie in Bezug auf Tiere geäußert haben."

Grund für Bardots Empörung: Zemmour hatte bei einem Auftritt am 15. Februar vor dem Mouvement de la Ruralité, einem Lobbyverband der Jäger, angekündigt, dass er die Jagd nicht verbieten werde. Jäger seien "Naturliebhaber" und die "wahren Umweltschützer".

"Städter denken bei Hirschen nur an Bambi"

Gleichzeitig unterzeichnete Zemmour 30 "Wahlprüfsteine" des Mouvement de la Ruralité, anders als seine direkte rechtsradikale Konkurrentin Marine Le Pen, die zum Treffen in die Vertretung der Provinz Auvergne im 3. Arrondissement von Paris gar nicht erst angereist war. Recht polemisch sprach Zemmour über "Großstadtbewohner, die bei Hirschen zuerst an Bambi" dächten. Er schimpfte auf den "Wahnsinn" von Windrädern und kündigte an, jedem Neugeborenen auf dem Land ein Stipendium von 10.000 Euro auszusetzen.

Die ebenfalls anwesende Kandidatin der konservativen Republikaner, Valérie Pécresse, hatte wohl den richtigen "Riecher" und wollte die "Wahlprüfsteine" mit Hinweis auf den Tierschutz zunächst nicht unterschreiben. Doch ihr eigenes Team überredete sie dann doch zur Unterzeichnung: Die allermeisten Jäger in Frankreich gelten als treue Rechtswähler. Lobby-Sprecher Yves d'Amécourt schimpfte auf Marine Le Pen, weil die unter Jägern für ihre "tierfreundlichen Reden" verrufen sei.