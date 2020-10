Streit um Heilige Drei Könige: Krippe unter Rassismusverdacht

Krumme Beine, ein feister Wanst, eine fliehende Stirn und wulstige Lippen: Schön anzusehen ist die Krippenfigur des Melchior im Ulmer Münster wirklich nicht. Sie entspricht vielmehr einem negroiden Klischee längst vergangener Zeiten.

Ulmer Münstergemeinde stellt Krippenfiguren nicht mehr aus

Nach den anhaltenden Diskussionen der vergangenen Monate über Alltagsrassismus und diskriminierende Darstellungen schwarzer Menschen hat die Ulmer Münstergemeinde nun beschlossen, die Krippenfiguren nicht mehr aufzustellen. Das sorgt überregional für Diskussionen: Ist die Figur des Melchior an sich rassistisch gefärbt?

Eins steht fest: König Melchior ist von schwarzer Hautfarbe - ob er tatsächlich diese dicken Lippen hatte, wie in Ulm dargestellt, weiß man nicht. Die kirchliche Kunstgeschichte kannte zunächst nur weiße Könige, erklärt Steffen Mensch, Sammlungsleiter im Diözesanmuseum Freising. Zu sehen ist dies beispielsweise auf Gemälden aus dem 15. Jahrhundert, die in dem Freisinger Museum ausgestellt sind.

Heilige Drei Könige repräsentieren Asien, Europa und Afrika

"Wir sehen hier drei Könige, die das Jesuskind verehren. Hier mit Symbolgehalt wiedergegeben als alter König, als mittelalter König und als junger Mann", beschreibt Ausstellungsleiter Steffen Mensch das Bild. "Die Darstellung des afrikanischen Königs ist um diese Zeit noch nicht unbedingt üblich, aber 20 Jahre später sieht das vollkommen anders aus", erklärt Mensch. Denn da komme auf einmal ein schwarzer König ins Spiel. Warum? "Weil nun die drei Könige auch für die drei damals bekannten Erdteile, die Kontinente stehen, nämlich, Asien, Europa und Afrika."

Maria, Josef und Jesuskind in Afrika schwarz

Etwa ein Jahrhundert später etablierten sich die Weihnachtskrippen mit beweglichen Figuren. Das Besondere: Sie bildeten oft die Charaktere der jeweiligen Region ab, in der sie entstanden. So waren zum Beispiel in Afrika Maria und Josef und ihr Jesuskind schwarz. "Einen besonderen Höhepunkt der Krippenkunst gab es in Neapel im 18. Jahrhundert", berichtet der Krippen-Experte Steffen Mensch.

"Wir sehen hier wunderbare Beispiele dieser fein gestalteten Figuren und auch hier kann man sehen, wie gleichermaßen prächtig die Erdteile und die Charaktere in dieser Krippe vertreten sind." Gegen diese schwarzen Könige hätte wohl auch die UImer Münstergemeinde nichts einzuwenden gehabt.