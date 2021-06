Streit um "Fünf Freunde"-Autorin: Enid Blytons Werk rassistisch?

Sie ist weltweit bekannt für ihre Kinder- und Jugendbücher: Die britische Autorin Enid Blyton erschuf Werke wie "Hanni und Nanni" und natürlich die berühmten Abenteuer um die "Fünf Freunde". Weltweit wurden ihre Bücher in mehr als 40 Sprachen übersetzt, sie verkauften sich gut 600 Millionen mal. Blyton zählt damit zu den erfolgreichsten Jugendbuchautorinnen weltweit. Doch seit ihrem Tod im Jahr 1968 werden immer wieder Vorwürfe gegen die Autorin erhoben.

In Großbritannien ist nun eine Debatte über rassistisches Gedankengut im Werk Blytons entbrannt. Auslöser dafür war ein geänderter Eintrag über die Schriftstellerin auf der Website der Denkmalschutzorganisation English Heritage, die unter anderem historische Gebäude verwaltet und das Andenken an deren einstmals berühmte Nutzer pflegt. Zu lesen war dort nun – neben harmlosen Fakten – dass ihre Arbeit in der Vergangenheit wegen ihres "Rassismus, ihrer Fremdenfeindlichkeit und wegen ihres geringen literarischen Werts" beanstandet worden war.

Wie English Heritage zu der Aussage kommt

Man verwies bei English Heritage unter anderem auf eine Geschichte Blytons aus dem Jahr 1966. In "Little Black Doll" (Kleine schwarze Puppe) wird das "hässlich schwarze Gesicht" der Puppe vom Regen "rein" gewaschen. Der Blyton-Experte David Buckingham sagte, Geschichten wie die der schwarzen Puppe wolle heutzutage niemand mehr einem Kind vorlesen. Solches Gedankengut sei zwar "bezeichnend" für die damalige Zeit, dies bedeute aber nicht, dass die Autorin frei sei von jeglicher Verantwortung.

1960 habe sich, so English Heritage weiter, der Verlag Macmillan zudem geweigert, ein Buch von Blyton zu veröffentlichen, da darin ein "Hauch altmodischer Fremdenfeindlichkeit" zu finden gewesen sei.

Laut der Zeitung "Daily Mail", sei es im Jahr 2016 sogar abgelehnt worden, dass Blyton mit einer 50-Pence-Münze gedacht wird. Der Beraterausschuss sei demnach zu dem Schluss gekommen, dass sie eine "rassistische, sexistische, homophobe und nicht sehr hoch angesehene Schriftstellerin' war".

Fans und konservative Medien in England empört

Fans laufen, seitdem bekannt wurde, dass der Eintrag bei English Heritage geändert wurde, Sturm. Mitglieder der Enid Blyton Gesellschaft beklagen, dass die Geschichten ihres Idols nicht im Kontext der Zeit betrachtet würden und die Schriftstellerin heute womöglich anders geschrieben hätte, berichtet die "Daily Mail" weiter. Auch für konservative Medien im Vereinigten Königreich ist das ein Affront. Entsprechend empört reagierte etwa der "Daily Express": Blyton sei Opfer der sogenannte Cancel Culture geworden. Mit diesem Begriff wird die öffentliche Ächtung wegen eines vermeintlichen Fehlverhaltens angeprangert.

English Heritage hat 1997 eine blaue Gedenkplakette an Blytons früherem Wohnhaus in Chessington südwestlich von London angebracht. Die Autorin lebte dort zwischen 1920 und 1924. Die Organisation erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, der Eintrag zu Blyton sei bereits im Juli 2020 geändert worden, um darauf hinzuweisen, dass ihre Bücher "wegen ihres Rassismus kritisiert wurden". English Heritage ist nach eigenen Angaben darum bemüht, "ein umfassenderes Bild vom Leben der Persönlichkeiten zu zeichnen, das auch Aspekte beinhaltet, die Menschen als problematisch empfinden".