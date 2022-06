Streit um documenta: Künstler vermuten "Interpretationsproblem"

Die Empörung ist groß, die Debatte hält an, Rücktritte sind weiterhin nicht ausgeschlossen und Bundeskanzler Olaf Scholz weigert sich, nach Kassel zu fahren: Der Antisemitismus-Skandal auf der wichtigsten Kunstschau der Welt, der 15. Ausgabe der documenta, sorgt weiterhin für viel Aufregung und Schlagzeilen. Anlass für die erregte Auseinandersetzung ist ein zwanzig Jahre altes Großbild des indonesischen Künstlerkollektivs "Tarang Padi", das nach Auffassung vieler Kritiker eindeutig antisemitisch ist.

"Entsetzt über blanken Judenhass"

So war auf dem eilig wieder entfernten Bild ein schweinsköpfiger Soldat mit der Aufschrift "Mossad" zu sehen. Außerdem trug ein als Jude kenntlich gemachter Mann auf seinem Hut die berüchtigte SS-Rune und war mit Reißzähnen und Schlangenzunge gemalt worden. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hatte sich "entsetzt über den blanken Judenhass" gezeigt. Von einer "Rechtsverletzung" nach den Maßstäben des Bundesgerichtshofs war seitens des Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck, die Rede.

Nun reagierte der beteiligte Künstler Sri Maryanto, der seit zehn Jahren in Deutschland lebt, im "Spiegel" überrascht auf die Reaktionen: "Wir wussten nicht, dass unser altes Bild in Deutschland Gefühle verletzen würde. Es wurde schon oft auf Ausstellungen gezeigt. Wenn wir gewusst hätten, wie die Reaktionen sind, hätten wir es nie aufgehängt." Er habe gedacht, "dass man als Künstler gerade in einem Land, in dem Meinungsfreiheit herrscht wie in Deutschland, sich über mehr Grenzen hinwegsetzen" dürfe, so der Maler, der sich enttäuscht zeigte und von einem "plötzlichen Sturm" sprach.

"Leider hat niemand mit uns gesprochen"

Das Kollektiv wies den Verdacht zurück, antisemitisch zu sein und behauptete, gar nicht zu wissen, "wer hier über uns urteilt". Das ganze sei ein "Schock". Möglicherweise gebe es ein "interkulturelles Interpretationsproblem", denn neben dem "Mossad-Agenten" seien ja auch ein KGB- und ein CIA-Agent abgebildet : "Wir sind überrascht. Aber wir sind offen und bereit zuzuhören. Wenn etwas falsch läuft, versuchen wir, einander zu verstehen. Wir haben Konsequenzen gezogen. Leider hat anfangs niemand mit uns gesprochen."

Nicht nur der "Spiegel" fragt sich, wie den Verantwortlichen nicht auffallen konnte, dass das Bild "People´s Justice" hierzulande Empörung auslösen würde. Allerdings war das bei den bisherigen Präsentationen des Werks auf dem South Australia Art Festival in Adelaide, beim Jakarta Street Art Festival und zuletzt 2019 bei der Polyphonic Southeast Asia Art-Ausstellung im chinesischen Nanjing offenbar auch nicht thematisiert worden. Indonesien, die Heimat von "Taring Padi", gilt mit knapp 200 Millionen Muslimen als das bevölkerungsreichste islamische Land der Welt und hat den Staat Israel nicht anerkannt.

"Taring Padi ist ein progressives Kollektiv, das sich für die Unterstützung und den Respekt von Vielfalt einsetzt", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme auf der Homepage der documenta: "Unsere Arbeiten enthalten keine Inhalte, die darauf abzielen, irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen. Die Figuren, Zeichen, Karikaturen und andere visuellen Vokabeln in den Werken sind kulturspezifisch auf unsere eigenen Erfahrungen bezogen."

Kurzfristig keine Aufsichtsratssitzung geplant

Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) verwahrte sich in einem Brief an den Kanzler dagegen, dass die gesamte documenta "quasi unter Generalverdacht" gestellt werde. Die Absage von Scholz sei "unangemessen", zitierte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" einen Rathaus-Sprecher. Der soll auch mitgeteilt haben, dass bis auf Weiteres kein Termin für eine Aufsichtsratssitzung angesetzt wurde, was die Voraussetzung dafür wäre, die documenta-Chefin Sabine Schormann vor die Tür zu setzen. Sie selbst will im Amt bleiben, obwohl der Druck wächst.

Beobachter sprechen von der "größten Krise" der documenta, allerdings wird auch heftig darüber gestritten, ob die reichen Ländern des Nordens nicht mehr "postkoloniale Perspektiven" aushalten müssten. Im Ausland wird die israelkritische und aus deutscher Sicht antisemitische BDS-Bewegung zum Beispiel nicht überall so konsequent abgelehnt: An Universitäten in den USA, Großbritannien und Skandinavien bestimmen im Gegenteil deren Wortführer die Debatten mit.