Streit um Benin-Bronzen: Gibt es überhaupt "Täter" und "Opfer"?

Sie kämpft seit Jahren sehr engagiert für die Rückgabe von Raubkunst an die legitimen Erben der einstigen Eigentümer und prangert immer wieder die zögerliche Haltung europäischer Museen bei der Aufarbeitung des Kolonialismus an. Jetzt legte die in Paris und Berlin lehrende Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy nach und sagte in einem "Spiegel"-Interview, das am morgigen Samstag erscheint, die umstrittenen "Benin-Bronzen", die im Berliner Humboldt-Forum präsentiert werden sollen, seien "Hehlerware", an der "Blut klebe".

"Herkunft kann nicht reingewaschen werden"

Die Briten hätten sie 1897 bei einer "Strafexpedition" gegen das historische Königreich von Benin geraubt, was jeder wisse: "Mit jedem Monat, mit jedem Tag sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bronzen gezeigt werden können, ohne sich zu blamieren, zumal der Botschafter von Nigeria die Rückgabeforderungen seines Landes bekräftigt hat." Die Herkunft sei nicht "reinzuwaschen", so Savoy und kam sogar auf die in Berlin hoch verehrte Büste der Nofretete zu sprechen. Zwar werde behauptet, sie sei "legal" erworben worden: "Aber was heißt das schon vor dem Hintergrund der kolonialen Verhältnisse? Die Ägypter wurden ja nicht gefragt."

Savoy ist gerade mit ihrem neuen Buch "Afrikas Kampf um seine Kunst" eine viel gefragte Gesprächspartnerin. Bekannt wurde sie, als sie 2017 den Beirat des Berliner Humboldt-Forums verließ, um gegen die ihrer Meinung nach ungenügende Erforschung kolonialistischer Beutekunst zu protestieren: "Ich will wissen, wie viel Blut von einem Kunstwerk tropft", hatte sie damals geäußert.