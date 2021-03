Streit um Benin-Bronzen: Außenminister Maas macht Druck

Sie wurden 1897 von englischen Soldaten nach einem erbitterten Rachefeldzug vom Königshof in Benin-City geraubt: Wertvolle Bronze-Skulpturen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Längst sind sie über den Antiquitätenhandel in alle Welt zerstreut, viele wurde auch von Berliner Museen angekauft und damit nach damaliger Rechtslage legal erworben. Gleichwohl handelt es sich um ein Erbe des Kolonialismus, das immer schwerer auf dem Berliner Humboldt Forum lastet, wo die Kunstwerke eigentlich demnächst präsentiert werden sollen. In den Räumen im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss sollen auf Dauer Exponate der Weltkultur eine neue Heimat finden, die bisher im Berliner Stadtteil Dahlem präsentiert worden waren. Der Streit um das "Blut", das nach Meinung von Kritikern an den Objekten klebt, nimmt immer mehr Fahrt auf. Inzwischen ist an eine "normale" Ausstellung mit Benin-Bronzen wohl nicht mehr zu denken.

Außenminister Heiko Maas sagte jetzt in Berlin: "Zu einem aufrichtigen Umgang mit der Kolonialgeschichte gehört auch die Frage der Rückgabe von Kulturgütern. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Dafür haben wir uns mit Bund, Ländern und Gemeinden in den Eckpunkten klare Ziele gesetzt. Mit den internationalen Partnern dafür notwendige Voraussetzungen zu schaffen, ist eine Aufgabe, der sich das Auswärtige Amt stellt. Im Fall der Benin-Bronzen arbeiten wir mit den Beteiligten in Nigeria und in Deutschland daran, einen gemeinsamen Rahmen aufzubauen, vor allem in der Museumskooperation mit dem geplanten Museum of West African Art EMOWAA in Benin-City."