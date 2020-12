Streit über Kolonialismus: Was taugt das Humboldt-Forum?

Die einstigen Dekorationsobjekte des prächtigen Gebäudes, darunter Metall-Skulpturen, -Schreine und -Platten, sind seitdem über zahlreiche Museen Europas verteilt. Auch im Humboldt-Forum sollen einige zu sehen sein. Die Objekte sollen "um 1900" im britischen Kunsthandel erworben worden sein.

Kunsthistorikerin spricht von "Verschleppungstaktik"

Savoy verweist in ihrem Beitrag darauf, dass nach ihren Recherchen Nigeria bereits 1972 versucht habe, die Kunstwerke als "Dauerleihgabe" zurückzuerhalten. Es handle sich seitens der Bundesrepublik um einen "Fall von Verschleppung". Die Kunsthistorikerin kritisiert, dass in der Ausstellung "Berlin Global", die ab Januar im Humboldt-Forum zu sehen sein soll, in aus ihrer Sicht unpassender Weise an die Berliner "Kongo-Konferenz" von 1884/85 und an das Schaffen der Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt erinnert wird.

Insbesondere ein "pinkfarbenes, in Graffiti-Ästhetik gehaltenes Wandgemälde" erregt den Zorn der Fachfrau: "Dargestellt sind auch, vermengt mit futuristisch anmutenden Vernichtungswaffen und dunkelrotäugigen Totenschädeln, einige der Kunstwerke, die Nigeria vor einem halben Jahrhundert gerne von Berlin ausgeliehen hätte und heute zurückfordert. Es fällt bei allem Wohlwollen für museologische Innovation schwer, dieses Statement an diesem Ort als eine passende Antwort auf einen vor 48 Jahren in Lagos formulierten Wunsch nach kultureller Solidarität einzuordnen."

Nigerias Forderung nach Rückerstattung der kostbaren Kunstwerke sei "kein Comic", so Savoy: "Ein weiteres Spiel auf Zeit wie in den siebziger Jahren und die Inszenierung des kulturellen Menschheitserbes zu nationalen Behauptungszwecken sind keine Option für die Zukunft."

Bau ist "nachhaltig" und "langlebig" geplant

Seitens der Bauleitung wurde übrigens darauf hingewiesen, dass das Humboldt-Forum zu 100 Prozent mit "grünem Strom" betrieben wird und auch ansonsten ein nachhaltiges und langlebiges Gebäude sein wird. Die Überziehung der geplanten Bauzeit um ein Jahr sei "durchaus akzeptabel" gewesen, der Kostenrahmen "sehr achtbar" eingehalten worden. Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 sollen rund 140 Lkw-Ladungen die künftigen Ausstellungsobjekte vom bisherigen Standort in Berlin-Dahlem in die Stadtmitte bringen. Besonders große Exponate, darunter die Südsee-Boote, wurde bereits vorab transportiert, weil sie buchstäblich "eingemauert" werden mussten, also nicht durch die vorhandenen Türen gepasst hätten.