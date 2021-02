Streit im Netz: Andrew Lloyd Webber ehrt "Heldin" mit Ode

Wenn das so weitergeht, wird sich bald die UNO damit befassen: Eine Online-Sitzung des Gemeinderats im kleinen Städtchen Handforth südlich von Manchester eskalierte vergangene Woche derart, dass die Aufzeichnung Kult wurde. Vor allem deshalb, weil sich die tapfere Jackie Weaver mutig behauptete, als ihr von drei männlichen Mitgliedern des Gremiums vorgehalten wurde, sie solle im Streit um die Geschäftsordnung den Mund halten und habe keine Ahnung. Daraufhin schaltete die Frau einfach die Kamera des Vorsitzenden Brian Tolver und von dessen Stellvertreter ab und beantragte bei den verbliebenen Gemeinderäten eine Neuwahl. Das beeindruckte die Netzgemeinde so sehr, dass die Begeisterung kein Ende nahm – und jetzt auch Künstler inspirierte.

Der wohl bekannteste Musical-Komponist der Welt, Andrew Lloyd Webber, setzte sich flugs daheim ans Klavier und ehrte die beharrliche "Dompteurin" mit dem Titel "A Song for Jackie Weaver, we all love you". Im Text heißt es pathetisch, die Frau, die im Hauptberuf leitende Beamtin der Verwaltungsgemeinschaft in Cheshire ist, sei das "Vorbild, nach dem wir alle streben" und sie werde in den Unbilden der Zeitläufte "uns alle retten": "Sie will nicht nur an einem netten Tee-Kränzchen teilnehmen."

"Habe mir die Geschäftsordnung tätowieren lassen"

Webber langweilte sich nach eigenen Worten am vergangenen Sonntagnachmittag, wie er dem "Guardian". Weil ihn Freunde aus den USA neugierig anriefen, wer eigentlich diese Jackie Weaver sei, von der im Netz derzeit so viel zu lesen sei, entschied er sich spontan, eine Ode zu Papier zu bringen. Das könnte erst der Anfang sein: Webber kann sich sogar ein Musical vorstellen, an "Evita" habe ja anfangs auch keiner geglaubt.