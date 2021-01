Streetart - ein Kunstspaziergang durch München

Nur Einzelne können von ihrer Kunst leben. Die meisten haben einen anderen Brotjob, oft in der Kreativbranche, es gibt aber auch sprayende Lehrer oder Psychologen. Insgesamt ist die Szene gar nicht so jung, wie man vermuten würde.

Die Graffiti-Bewegung kam Ende der 1970er- Anfang der 80er-Jahre aus den USA nach Europa. "Damals gab es in Europa ein paar Zentren, wo es so richtig losgegangen ist. Das war natürlich London, das war Paris, das war Amsterdam und – München!"

Ein Graffiti-Spaziergang ist kein Galerie-Besuch

Den Weltrang hat München inzwischen verspielt, aber es gibt immer noch einiges zu entdecken, etwa an der Tumblinger Straße, im Schlachthofviertel und im Werksviertel Mitte. Sehenswert sind auch die Unterführungen an der Isar - besonders die der Luitpoldbrücke, unweit des Friedensengels. Aber Achtung, ein Graffiti-Spaziergang ist nicht wie der Besuch in einer Galerie: "Streetart findet man in der Regel nicht in den schicksten Ecken, es ist laut, es ist stinkig mitunter, es ist vermüllt teilweise und auch ein bisschen spooky."