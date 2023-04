Street-Art: Invader bringt Kachel-Kunst nach München

Ein Bierglas an der Augustiner-Brauerei, eine Breze und ein Apfel am Viktualienmarkt, ein Space Invader unter der Donnersbergerbrücke: Der anyonyme französische Künstler Invader hat 18 seiner pixeligen Kachel-Kunstwerke an verschiedenen Münchner Wänden versteckt. Sie erinnern an das Computerspiel "Space Invaders", das im Jahr 1978 erschien, greifen aber auch hier und da Bildthemen ihrer jeweiligen Umgebung auf.

Die quadratischen Fliesen bringt Invader mit Zement oder Klebstoff an, ein Großteil seiner mittlerweile circa 4.000 Werke findet sich in seiner Heimatstadt Paris. In München kann man die Mosaike nun neben den genannten Orten unter anderem noch an der Wittelsbacherbrücke, an einer Hausfassade an der Thalkirchner Straße oder über dem Amuseum in der Schellingstraße entdecken.