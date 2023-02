Streamingtipp: ZDF-Serie nach dem Bestseller "Der Schwarm"

Die Natur schlägt zurück

Die Katastrophe nimmt ihren Lauf – und ja, sie wurde spektakulär in Szene gesetzt. Buchautor Frank Schätzing übte in der Wochenzeitung "Die Zeit" harsche Kritik an der Umsetzung seines vor knapp 20 Jahren erschienenen Thrillers: Die globale Bedrohung, die aktuelle Relevanz werde in der Miniserie nicht spürbar. "Es pilchert mehr, als es schwärmt", sagte er in Anspielung auf die Rosamunde Pilcher-Adaptionen, "rühr- und redseliges Beziehungskisten-TV".

In Teilen ist die Kritik nachvollziehbar. Beispielsweise spielt die Klimaprotest-Bewegung keine Rolle. Stattdessen wurden dem 1.000-Seiten-Erfolgwälzer neue Figuren hinzugefügt – dargestellt von einem erfreulich diversen Cast. Und wer sehen will, wie 40 Millionen Euro ansonsten angelegt wurden in der bislang teuersten europäischen Serie, ist bei "Der Schwarm" auch richtig.

Die ersten drei der acht Folgen ab heute in der ZDF-Mediathek – und im Fernsehen dann ab dem 6. März.