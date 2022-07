"Stray" – ein Game nicht nur für Katzenliebhaber

Es beginnt damit, dass die rotfellige Katze bei einer Kletterexkursion abstürzt und in einer hermetisch abgeriegelten Stadt landet. Das Spielziel von "Stray" ist damit klar: Wir müssen mit der Katze aus der Stadt entkommen, um wieder zur Katzenfamilie zurückkehren zu können.

Ein Kletterparadies

Dafür müssen wir den Weg aus einer Stadt finden, die halb zugemüllte Favela, halb Cyberpunk-Moloch à la "Blade Runner" ist, wenn auch etwas gemütlicher. Post-apokalyptisch angehauchte Stadtbilder sind zwar inzwischen leidlich ausgenudelt, aber dieses gewinnt ganz neuen Charme durch den Perspektivwechsel, den das Spiel vornimmt: Aus Sicht einer Katze ist die eng verwinkelte, sehr vertikale Architektur ein einziges Kletterparadies.

Die "Weichen", wie die Menschen hier heißen, gibt es nicht mehr. Stattdessen wohnen hier nun Roboter, humanoid in Gestalt und Verhalten, allerdings immer etwas traurig und manchmal scheinbar ohne Verständnis für die menschlichen Codes, die sie kopieren. Sie scheinen nicht nur den Sinn des Lebens zu suchen, sondern möchten erstmal verstehen, was Leben überhaupt bedeutet. Und Tod: "Die Menschen waren die ersten Bewohner. Nun scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst Du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich 'im Frieden' sein, wenn ich 'sterbe'? Ich weiß nicht, wie der Tod sich für eine KI anfühlt."

Leichtes Puzzle-Game, keine große Geschicklichkeit nötig

Eine mögliche Antwort auf die existentielle Herausforderung des Lebens war schon immer Kunst. Auch die Roboter versuchen sich daran: In den Gebäuden hängen Bilder, ein abgerissener Robo-Gitarrist sucht musikalische Inspiration und an den Wänden prangen Graffiti.

Auf der Spiel-Ebene ist "Stray" eine leichtes Puzzle-Game: Wo muss ich hin, mit wem sprechen, was tun? Es braucht keine große Geschicklichkeit, meist herrscht kein Zeitdruck. Abstürzen kann die Katze auch nicht, und nur gelegentlich gibt es gefährliche Action-Sequenzen, die den ansonsten ruhigen Takt des Spiels unterbrechen.

Entzückend gestaltete und animierte Hauptfigur

"Stray” besticht in erster Linie durch seine entzückend gestaltete und animierte Hauptfigur. Die Atmosphäre der Spielwelt speist sich aus dem Kontrast zwischen diesem zerbrechlichen Lebewesen und seiner kalten, mechanischen Umwelt, die aber auf den zweiten Blick gar nicht tot ist. Denn sie ist voller Wesen, den Robotern, die ungefragt in ihre Existenz geworfen wurden, Bewusstsein haben und Sinn suchen.

Mit kindlichem Eifer meditieren, werkeln, musizieren spielen sie und emanzipieren sich dabei langsam von ihren menschlichen Schöpfern. Dabei bewertet das Spiel nicht: Leben und Intelligenz, Körper und Gefühle sind wertvoll, egal ob künstlich oder natürlich. Aber während sich die Roboter von ihrem Erbe befreien, geht die Erinnerung an die Menschheit verloren.

"Stray" ist für PC und Playstation erhältlich, je nach Version für ca. 30 Euro.