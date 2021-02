"Stranger Than Kindness": Nick Cave-Bildband für totale Fans

Es ist wirklich interessant, wie aus Nick Cave, dem drogenabhängigen Underground-Poeten von einst, der fast schnieke Vorzeige-Held und Indie-Rock-Star von heute wird. Wer wissen will, wie so etwas abläuft, muss "Stranger Than Kindness" lesen oder durchschmökern. Der repräsentativ aufgemachte Bildband, ein 270 Seiten umfassendes Paperback-Konvolut, enthält zahlreiche handschriftliche Notizen und Typoskripte von Cave, Fotos, Zeichnungen und Reproduktionen seiner Notizbücher sowie Heiligenbilder, Statuetten. Schön auch das Foto einer Lettera 25, einer hübschen Reiseschreibmaschine des Herstellers Olivetti aus dem Besitz des Künstlers.

Caves Lebensgeschichte – mit Lücken

Im Zentrum steht hier die Lebensgeschichte des Textdichters Nick Cave. Es gibt stylishe Schwarzweiß-Fotos zu sehen von Vater Colin und Mutter Dawn, Schnappschüsse einer Kindheit und Jugend im provinziellen Australien, den Brief eines Schulleiters, der den jugendlichen Zögling wegen Respektlosigkeit und ungebührlichen Verhaltens rügt und Cave, wie er sich bei einem seiner ersten Auftritte als Glam-Rocker inszeniert – mit Schminke im Gesicht. Es folgen Einkaufslisten, auf denen Cave verzeichnet, welche Klamotten und Bücher er sich in London anschaffen will.

Was fehlt sind Fotos von Birthday Party, jener Band, mit der sich der Australier als Hohepriester der schwarzen Romantik empfahl, eine Formation gleichwohl, in der Cave nicht allein das Sagen hatte. So etwas ist dem heutigen Großkünstler offenbar nicht mehr zuzumuten. Dazu passt auch, wie Cave als Frauenheld inszeniert wird: So gibt es kein Foto von Viviane Carneiro, der Frau, wegen der Cave nach seinem West-Berlin-Aufenthalt nach Brasilien zog. Ebenfalls nicht präsent ist PJ Harvey, eine weitere Muse, auch sie eine starke, selbstbestimmte Künstlerin. Anita Lane dagegen, die als Sängerin längst der Vergessenheit anheimfiel, ist dafür mehrfach zu sehen. Höhepunkt des Personenkults ist eine groteske, ja lächerliche Eloge auf Susie Bick, Caves Ehefrau, ein Model, das angeblich alle Idealfrauen der Popgeschichte in sich vereint. Klar, auch die Gattin eines Superstars kann nicht ohne Glamour auskommen.