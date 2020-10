Stories aus Kitchike: Zwischen Absturz, Resignation und Revolte

Was alle Ihre Figuren in Kitchike gemeinsam haben: Sie kämpfen gleich doppelt, gegen den Rassismus draußen und gegen Alkohol und Korruption im Reservat.

Das ist ein wichtiger Punkt. Viele Leute im Reservat empfinden das so, sie kämpfen gegen Rassismus und Privilegien der Siedler. Und sie suchen ihren Platz, wenn der Stammesrat uns stillhalten will und für die Regierung arbeitet. Es gibt all diese kleinen Aggressionen, diese politischen, sozialen, familiären, religiösen Konflikte im Innern, aber auch die Interessenskonflikte draußen. Das ist der Punkt. Schön, dass Ihnen das auffiel!

Welche Rolle kann Literatur da spielen in diesem Kampf auf beiden Seiten?

Der erste Schritt ist zunächst mal, ein Problem zu erkennen und zu beschreiben, bevor man es löst. Mir ist die Literatur wichtig, in der sich die Leute erkennen und sehen, was in ihren Köpfen, ihren Gemeinden vor sich geht, um dann darüber zu lachen. Denn Lachen ist Medizin in unserer Tradition, und dann Fragen zu stellen und sich all der Dinge bewusst zu werden, die da geschehen. Ich zeige nicht mit dem Finger auf eine Person. Ziel des Buchs ist, das Leben zu reflektieren.

So, wie Pierre Wabush es tut, mit dem das Buch beginnt und endet. Was ist das für eine Figur?

Ich schreibe gerade an zwei Theaterstücken, die im Frühjahr in Montréal auf die Bühne kommen sollen, wenn das mit Covid 19 möglich ist. Und da denke ich viel über Pierre Wabush nach. Wabush ist wohl die mieseste Version meiner selbst. In einer kleinen Gemeinschaft wie Wendake fragen die Leute gleich, diese oder jene Figur, bist du das? Und ich sage, Ihr kapiert es nicht, ich bin alle Figuren, ich habe sie schließlich erfunden, sie leben nur in meinem Kopf, sie sind alle ein Teil von mir. Und Wabush ist der mieseste.