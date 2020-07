Stolz auf den Wirrwarr: Theaterchef Matthias Lilienthal geht

Im Casino würde man sagen: Lilienthal ging nun "all in" – nämlich mit dem Antiken-Marathon "Dionysos Stadt" von Hausregisseur Christopher Rüping. Volles Risiko: "An einem Theater, das nicht gut besucht ist, einen zehnstündigen Theatertag zu organisieren, das ist etwas, worauf ich zum Beispiel sehr stolz bin." Dieser Mut wurde belohnt: Statt retardierendem Moment im vierten Akt gab es mit "Dionysos Stadt" ein rauschhaftes Theaterfest in Spielzeit vier, dem sich weitere Erfolge anschlossen.

Um nur einige zu nennen: Philippe Quesnes bizarre Pastorale "Farme fatale", Susanne Kennedys "Drei Schwestern"-Installation nach Tschechow, oder Leonie Böhms "Räuberinnen", die Schillers hierarchische Männer-Gang in den Fundus sperrte, um als weibliche Solidargemeinschaft die Bühne zu kapern: "Es gibt ja so ein bisschen dieses Klischee in München. Die Kammerspiele waren die ersten drei Spielzeiten Kacke, und dann fingen sie an, gute Sachen zu machen. Ich finde manche Sachen, die wir in der vierten, fünften Spielzeit gemacht haben, kacke. Und ich finde manche Sachen in den ersten drei Spielzeiten wunderbar."

Corona vereitelte Happy End

So oder so: Das Wirrwarr, von dem Lilienthal als dessen Anstifter so gern spricht, wurde von vielen lange Zeit als schieres Durcheinander wahrgenommen. Und es brauchte fünf Spielzeiten, bis es ausreichend Konturen angenommen hatte, um als das begriffen zu werden, was es eigentlich bedeutete: Diversität nämlich, Vielfalt der Ausdrucksformen, ästhetisch wie kulturell. Als sich diese Erkenntnis endlich durchgesetzt hatte, wäre alles bereit gewesen für ein Happy End im fünften Akt. Aber dann brach Corona wie das krasse Gegenteil eines "Deus ex machina" herein und vereitelte es. Bitter. Matthias Lilienthal versucht, es pragmatisch zu sehen: "Ist doch super, dass man in dem Moment aufhört, wo das Theater durchgesetzt ist."