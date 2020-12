Stimmwunder: Hollywoods gefährlichster Hochstapler festgenommen?

Diese Geschichte schreit förmlich nach der Verfilmung: Seit mehr als fünf Jahren sorgt ein anonymer Hochstapler in der amerikanischen Filmindustrie für Wirbel. Er gab sich mit verstellter Stimme mal als Sony-Boss Amy Pascal aus, mal als Star-Wars-Produzentin Kathleen Kennedy, als Rupert Murdochs Ehefrau Wendi oder auch als der frühere Paramount-Chef Sherry Lansing und imitierte mindestens ein Dutzend weitere wichtige Akteure der Branche. Offenkundig hatte der Kriminelle die seltene Fähigkeit, männliche wie weibliche Identitäten gleichermaßen anzunehmen. Akustische Proben seines Könnens stellte die britische "Daily Mail" ins Netz. Jedenfalls fielen zahlreiche Kreative auf die Anrufe herein, manche ließen sich im Glauben, aus erotischen Drehbüchern vorzulesen, sogar zu Telefon-Sex verleiten.

Letztlich lockte der bis vor kurzem Unbekannte seine Opfer unter dem Vorwand nach Indonesien, dort fänden jeweils aufwändige Dreharbeiten statt. Tatsächlich wurden die arglosen Filmbeschäftigten, darunter Stuntmen, Fotografen, Maskenbildner, Drehbuchautoren und Schauspieler, dazu gebracht, angebliche "Fahrtkosten" im Vorhinein zu bezahlen, oft viele tausend Dollar.

Verdächtiger arbeitet als Food-Influencer

Insgesamt soll der Hochstapler damit nach Einschätzung der mit seiner Verfolgung befassten Detektei "K2 Intelligence" Schäden in Höhe von bis zu zwei Millionen Dollar angerichtet haben. Erst vor wenigen Tagen gelang es der Zeitschrift "Vanity Fair", die wahre Identität des dringend gesuchten und offenkundig genialen Stimmen-Imitators zu lüften. Es soll sich um den indonesischen Staatsbürger Hargobind Punjabi Tahilramani handeln. Er ist keineswegs öffentlichkeitsscheu, sondern betreibt von Großbritannien aus als Influencer für Gastro-Themen die beiden Instagram-Accounts "Pure Bytes" mit 50.000 Followern und "ISpintheTales". Seinen wahren Namen behielt Tahilramani dabei stets für sich, scherzte aber gern über seine sexuellen Erlebnisse mit Männern.

Wie der "Hollywoodreporter" exklusiv erfahren haben will, soll Hargobind Punjabi Tahilramani am frühen Morgen des 26. November in Manchester festgenommen worden sein. Das Blatt beruft sich auf Quellen, die mit dem Fall vertraut sind. Das FBI gab dazu keine öffentliche Erklärung ab, die mit der Aufklärung befasste Detektei "K2 Intelligence" wurde mit dem Satz zitiert, sie unterstütze die gemeinsamen Anstrengungen der amerikanischen, britischen und indonesischen Behörden, den Hochstapler dingfest zu machen.

Er war ein Meister der "Redekunst"

Was den Fall so skurril macht: Der Hauptverdächtige hat zwar familiäre Beziehungen zur indonesischen Filmindustrie, aber keinerlei persönliche Erfahrungen mit der Branche in Hollywood. Er studierte allerdings zeitweise am City College von Los Angeles und fiel dort durch seine Redegewandtheit auf. Im Jahr 2000 soll er unter seinem Lieblings-Spitznamen "Harvey" bei einem "Redekunst-Wettbewerb" amerikanischer Colleges sogar das Viertelfinale erreicht haben.

Bereits 2006 wurde Tahilramani in Indonesien wegen Unterschlagung zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. Kurz darauf soll er seine kriminelle Karriere als Hochstapler begonnen haben, wobei "Vanity Fair" darauf hinweist, dass es ihm nicht nur um Geld gegangen sei, sondern auch um die "sadistische Freude" daran, Karrieren von Filmschaffenden zu beschädigen. Der Drehbuchautor Gergory Mandarano verlor durch den Betrug rund 70.000 Dollar, wie er dem "Hollywoodreporter" mitteilte.