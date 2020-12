Stimmungsmacher in der Krise: Unsere besten Songs 2020

Sabrina Francis – "Still Ways to Go"

Das Album enthält zehn Songs, die in ihrer Reihenfolge getrost als Konzept angesehen werden können: Beginnend mit "I'm Awake", über "Karma Won't Forgive You", "Carry On", "I Feel", "Free","Run" etc. bis hin zu "Inevitable". Nimmt man allein diese Titel und deren Anordnung ernst, so ergibt sich vor der Folie der augenblicklichen Corona-Krise folgendes Bild: Eine junge, stolze, selbstbewusste Frau beschwört, klagt an, gibt beredt Auskunft über: Seelenleben ("What's inside, I really don't know..."), bietet Trotz und Hoffnung ("I carry on... there are still ways to go"). Sabrina Francis stammt aus St. George's, der Hauptstadt des Antillenstaates Grenada, hat mit "I Feel" ihr zweites Album in Eigenregie veröffentlicht und der Titel "Free" signalisiert auch, dass sie jetzt nicht mehr nur "die Backgroundsängerin" von Joss Stone ist. Die Musik ist karibisch, wen wundert‘s? Die Videos kommen wie augenblicklich so vieles als "Homestory" live aus dem Studio oder aus dem Wohnzimmer, aber nah und glaubwürdig authentisch. Da werden keine Licks präsentiert, keine Beauties vorgeführt. Eingefallen ist mir zunächst Marie Daulne und Zap Mama, aber auch Sabine Kabongo oder sogar Oumou Sangaré, die ja auch in diesem Jahr eine neue Platte veröffentlicht hat. Sabrina Francis ist für mich eine der Entdeckungen des Jahres, weil sie trotz Krisenstimmung einen spirituell aufgeladenen und unterfütterten Optimismus verbreiten kann oder mit einem Wort: Zuversicht.

Ein Tipp von Roland Biswurm